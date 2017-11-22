Durmaz, yaptığı açıklamada, PAOK ile oynayacakları Challenge Kupası'nda 3. tur karşılaşmalarını 24 ve 26 Kasım'da İzmir'de yapacaklarını kaydetti.

PAOK maçı öncesinde çalışmaları sürdürdüklerini belirten Durmaz, "Hedefimiz bir üst tura çıkmak. İki maçın da İzmir'de olması seyirci desteği açısından bizim için avantaj. İzmirli sporseverler ve Göztepe taraftarı bizi yalnız bırakmayacak. Bilet satışları onu gösteriyor. Taraftarımızla bütünleşip, Challenge Kupası'nda son 16'ya kalmak istiyoruz." diye konuştu.

Yunan ekibiyle yapacakları maçların hazırlıklarını Celal Atik Spor Salonu'nda sürdüren Göztepeli hentbolcular Anadolu Otizm Vakfından çocuklarla bir araya geldi.

Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde Göztepe ile PAOK'la arasındaki 3. tur mücadelelerinin ilki 24 Kasım Cuma günü saat 20.00'de, rövanşı ise 26 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.