 Hentbolda rakipler belli oldu – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Hentbolda rakipler belli oldu

    Hentbolda rakipler belli oldu

    Hentbolda Kadınlar Challenge Kupası'ndaki Türk temsilcileri Ardeşen Gençlik ve Zağnosspor'un son 16 turundaki rakipleri ile 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde mücadele edecek ay-yıldızlıların grubundaki takımlar belli oldu.

    Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen kura çekiminde Zağnosspor, Sırbistan ekibi ZORK Jagodina ile, Ardeşen Gençlik ise Portekiz'den Alavarium/Love Tiles ile eşleşti.

    Son 16 turunda ilk maçlar 3-4 Şubat, rövanşları ise 11-12 Şubat 2018 tarihlerinde oynanacak.

    MİLLİLERİN RAKİPLERİ BELLİ OLDU
    Kura çekiminde, 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri'ne katılan Türkiye'nin rakipleri de belli oldu. Milliler, Slovenya ve Faroe Adaları ile 6. grupta mücadele edecek.

    Eleme grubu maçları, 23-25 ??Mart 2018 tarihlerinde oynanacak. Grupta ilk sırayı alan takım, şampiyonaya katılmaya hak kazanacak. 26 takımın mücadele edeceği eleme grupları beşerli 4 grup ve üçerli 2 gruptan oluşuyor. İlk iki grubu en üst sırada tamamlayan iki takım ile 3'üncü, 4'üncü, 5'inci, 6'ncı ve 7'nci grupların liderleri şampiyonaya katılmaya hak kazanacak.

    19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ilk üç sırada yer alan Fransa, Rusya ve Danimarka ile ev sahibi Macaristan'ın doğrudan katılacağı 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası, 1-15 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:42
    Etiketler:
    EHF
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hentbolda rakipler belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.