Hentbolda rakipler belli oldu
Hentbolda Kadınlar EHF Challenge Kupası'ndaki Türk temsilcileri Ardeşen Gençlik ve Zağnosspor'un son 16 turundaki rakipleri ile 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde mücadele edecek ay-yıldızlıların grubundaki takımlar belli oldu.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen kura çekiminde Zağnosspor, Sırbistan ekibi ZORK Jagodina ile, Ardeşen Gençlik ise Portekiz'den Alavarium/Love Tiles ile eşleşti.
Son 16 turunda ilk maçlar 3-4 Şubat, rövanşları ise 11-12 Şubat 2018 tarihlerinde oynanacak.
MİLLİLERİN RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Kura çekiminde, 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri'ne katılan Türkiye'nin rakipleri de belli oldu. Milliler, Slovenya ve Faroe Adaları ile 6. grupta mücadele edecek.
Eleme grubu maçları, 23-25 ??Mart 2018 tarihlerinde oynanacak. Grupta ilk sırayı alan takım, şampiyonaya katılmaya hak kazanacak. 26 takımın mücadele edeceği eleme grupları beşerli 4 grup ve üçerli 2 gruptan oluşuyor. İlk iki grubu en üst sırada tamamlayan iki takım ile 3'üncü, 4'üncü, 5'inci, 6'ncı ve 7'nci grupların liderleri şampiyonaya katılmaya hak kazanacak.
19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ilk üç sırada yer alan Fransa, Rusya ve Danimarka ile ev sahibi Macaristan'ın doğrudan katılacağı 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası, 1-15 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 14:42
-
''Adeyabor’a neden önlem almadık ki''
Toplam 19
Yorum
hadi yürü Sen takımın başına doğru adam neden koymadın da şimdi Adebayor a neden önlem almadık ki diyorsun
-
''Ronaldo'nun Beşiktaş'a gelmesini isterim''
Toplam 1
Yorum
neden olmasın fikret başkan başkalarının hayal etttiklerini gerçekleştiren başkandır. forması yeter beşiktaşa. gol atmış atmamış çok da önemli değil.
-
Çalımbay'dan forvete takviye sinyali
Toplam 3
Yorum
EMRE OKAY VE ONAZİ BİRLİKTE OLMADAN OLMAZ. ONLAR OLMADAN MAÇ KAZANMAK İÇİN EN AZ 4 ATMAK GEREKİYOR. OKAY ONAZİ YUSUF CASTİLLO ABDÜLKADİR BURAK
Hentbolda rakipler belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.