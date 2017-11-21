Hentbolda rakipler belli oldu

Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen kura çekiminde Zağnosspor, Sırbistan ekibi ZORK Jagodina ile, Ardeşen Gençlik ise Portekiz'den Alavarium/Love Tiles ile eşleşti.

Son 16 turunda ilk maçlar 3-4 Şubat, rövanşları ise 11-12 Şubat 2018 tarihlerinde oynanacak.

MİLLİLERİN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Kura çekiminde, 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri'ne katılan Türkiye'nin rakipleri de belli oldu. Milliler, Slovenya ve Faroe Adaları ile 6. grupta mücadele edecek.

Eleme grubu maçları, 23-25 ??Mart 2018 tarihlerinde oynanacak. Grupta ilk sırayı alan takım, şampiyonaya katılmaya hak kazanacak. 26 takımın mücadele edeceği eleme grupları beşerli 4 grup ve üçerli 2 gruptan oluşuyor. İlk iki grubu en üst sırada tamamlayan iki takım ile 3'üncü, 4'üncü, 5'inci, 6'ncı ve 7'nci grupların liderleri şampiyonaya katılmaya hak kazanacak.

19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ilk üç sırada yer alan Fransa, Rusya ve Danimarka ile ev sahibi Macaristan'ın doğrudan katılacağı 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası, 1-15 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek.