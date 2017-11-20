Muratpaşa galibiyet serisini sürdürdü
Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde Muratpaşa Belediyespor, 16 puanla liderliğini sürdürdü. Muratpaşa Belediyespor karşılaştığı Yenimahalle Belediyespor’u 36-21 mağlup etti. Muratpaşa, ligde oynadığı 8 maçın ardından 16 puanla ligin zirvesine demir attı. Profesyonel liglerde Antalya’nın adını zirveye taşıyan tek takım olan Muratpaşa, en yakın rakibinin 4 puan önünde yer aldı.
"Lig uzun bir maraton" diyen antrenör Ünsal, her maçı kendi içinde değerlendirdiklerini söyledi. Ünsal, pazar günü deplasmanda karşılayacakları lig sonuncusu Eskişehir Şehir Koleji maçına da bu ciddiyetle hazırlandıklarını dile getirdi.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:38
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3’ü Terim’ci, 3’ü karşı
Toplam 5
Yorum
gs terimi istemeyenler siz kimsiniz ? nasıl gs lı sınız?
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40 metreden kendi kalesine gol attı! | İZLE
Toplam 2
Yorum
1903 O atmamis çuval kaleci yemiş.
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İşte penaltı pozisyonu...
Toplam 16
Yorum
arikan273861 allah aşkına maçı izlememiş olsanız bile gözünüzdemi yok fotoğrafı görmüyormusunuz. ellerine bakın numanın.
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