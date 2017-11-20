Hentbolda rakipler belli oluyor
Hentbolda Kadınlar EHF Challenge Kupası'ndaki Türk temsilcileri Ardeşen Gençlik ve Zağnosspor'un son 16 turundaki rakipleri ile 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde mücadele edecek milli takımın rakipleri, yarın Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, EHF Challenge Kupası son 16 turunda ilk maçlar 3-4 Şubat 2018, rövanşları ise 11-12 Şubat 2018 tarihlerinde oynanacak.
Türk ekiplerinin muhtemel rakipleri şöyle:
AZERYOL (Azerbaycan), Lokomotiva Zagreb (Hırvatistan), Rincon Fertilidad (İspanya), Rocasa Gran Canaria (İspanya), PAOK (Yunanistan), ACME-Zalgiris (Litvanya), Virto/Quintus (Hollanda), MKS Perla (Polonya), Alavarium/Love Tiles (Portekiz), SIR 1MAIO/ADA CJB (Portekiz), ZORK Jagodina (Sırbistan), ZRK Naisa Nis (Sırbistan), Boden (İsveç), Kristianstad (İsveç).
20 YAŞ ALTI KADINLAR DÜNYA HENTBOL ŞAMPİYONASI
19 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda ilk üç sırada yer alan Fransa, Rusya ve Danimarka ile ev sahibi Macaristan'ın doğrudan katılacağı 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası, 1-15 Temmuz 2018 tarihlerinde organize edilecek. 26 takımın mücadele edeceği Avrupa elemeleri, beşerli 4 ve üçerli 2 grupta yapılacak. Milli takım, kura çekimine 2. torbadan katılacak. 1 ve 2. gruplardan ilk iki takım, 3, 4, 5, 6 ve 7. gruplardan ise yalnızca liderler şampiyonaya katılma hakkı elde edecek.
Torbalar şöyle:
1. torba: Almanya, Hollanda, Norveç, Karadağ, Romanya, İsveç, İspanya, Slovenya, Hırvatistan, Portekiz, Sırbistan, Makedonya
2. torba: Yunanistan, Polonya, İsviçre, Avusturya, Faroe Adaları, İzlanda, Slovakya, Türkiye, Ukrayna
3. torba: Çekya, Gürcistan, Litvanya, Bulgaristan, Kosova
Eleme grubu müsabakaları, 23-25 ??Mart 2018 tarihlerinde oynanacak.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:44
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Volkan'ın keyfi yerinde
Toplam 4
Yorum
Perde Arkası Devre arasında bir kaleci bir de sol bek şart. Taraftarın sözüne kulak ver yönetim. İnat etme. Volkan ve Hasan Ali'yle bu iş gitmez.
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Oğuzhan'a 14.5 milyon €
Toplam 8
Yorum
bjk smokie :) hadi inşAllah :)
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Fernandao imzayı atıyor
Toplam 5
Yorum
Perde Arkası Biz veririz de siz alır mısınız Fernandao'yu? Zaten Fernandao, Atıf gibi futbolcuların Fener'e hiç transfer edilmemesi gerekirdi.
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