Hentbolda rakipler belli oluyor

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, EHF Challenge Kupası son 16 turunda ilk maçlar 3-4 Şubat 2018, rövanşları ise 11-12 Şubat 2018 tarihlerinde oynanacak.

Türk ekiplerinin muhtemel rakipleri şöyle:

AZERYOL (Azerbaycan), Lokomotiva Zagreb (Hırvatistan), Rincon Fertilidad (İspanya), Rocasa Gran Canaria (İspanya), PAOK (Yunanistan), ACME-Zalgiris (Litvanya), Virto/Quintus (Hollanda), MKS Perla (Polonya), Alavarium/Love Tiles (Portekiz), SIR 1MAIO/ADA CJB (Portekiz), ZORK Jagodina (Sırbistan), ZRK Naisa Nis (Sırbistan), Boden (İsveç), Kristianstad (İsveç).

20 YAŞ ALTI KADINLAR DÜNYA HENTBOL ŞAMPİYONASI

19 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda ilk üç sırada yer alan Fransa, Rusya ve Danimarka ile ev sahibi Macaristan'ın doğrudan katılacağı 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası, 1-15 Temmuz 2018 tarihlerinde organize edilecek. 26 takımın mücadele edeceği Avrupa elemeleri, beşerli 4 ve üçerli 2 grupta yapılacak. Milli takım, kura çekimine 2. torbadan katılacak. 1 ve 2. gruplardan ilk iki takım, 3, 4, 5, 6 ve 7. gruplardan ise yalnızca liderler şampiyonaya katılma hakkı elde edecek.

Torbalar şöyle:

1. torba: Almanya, Hollanda, Norveç, Karadağ, Romanya, İsveç, İspanya, Slovenya, Hırvatistan, Portekiz, Sırbistan, Makedonya

2. torba: Yunanistan, Polonya, İsviçre, Avusturya, Faroe Adaları, İzlanda, Slovakya, Türkiye, Ukrayna

3. torba: Çekya, Gürcistan, Litvanya, Bulgaristan, Kosova

Eleme grubu müsabakaları, 23-25 ??Mart 2018 tarihlerinde oynanacak.