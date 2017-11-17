Muratpaşa’da tek hedef galibiyet
Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin namağlup lideri Muratpaşa Belediyespor sahasında Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübünü ağırlayacak.
Muratpaşa Belediyesi Antrenörü Birol Ünsal, "Ligde yolumuza namağlup devam eden tek takımız ve bu sebeple rakiplerimiz bize karşı ayrı bir motivasyonla sahaya çıkıyor. Ama ben tüm oyuncularıma güveniyorum. Yenimahalle Belediyesi güçlü bir takım olabilir. Fakat biz Muratpaşa Belediyesi'ne yakışır şekilde, en iyi oyunumuzu sahaya yansıtarak galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:42
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