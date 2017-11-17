 Muratpaşa’da tek hedef galibiyet – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Muratpaşa’da tek hedef galibiyet

    Muratpaşa’da tek hedef galibiyet

    Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin namağlup lideri Muratpaşa Belediyespor sahasında Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübünü ağırlayacak.

    Süper Lig'de 7'de 7 yapan ve 14 puanla liderlik koltuğuna oturan Murapaşa Belediyesi, bu hafta sahasında ligin güçlü ekiplerinden Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübünü ağırlayacak. 19 Kasım Pazar günü saat 15.00'de Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak İzmir bölgesinden Sibel Erdoğan ve Sema Türkan hakem ikilisi yönetecek.

    Muratpaşa Belediyesi Antrenörü Birol Ünsal, "Ligde yolumuza namağlup devam eden tek takımız ve bu sebeple rakiplerimiz bize karşı ayrı bir motivasyonla sahaya çıkıyor. Ama ben tüm oyuncularıma güveniyorum. Yenimahalle Belediyesi güçlü bir takım olabilir. Fakat biz Muratpaşa Belediyesi'ne yakışır şekilde, en iyi oyunumuzu sahaya yansıtarak galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:42
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