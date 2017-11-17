Hentbol'da haftanın programı
Hentbolda, Erkekler Süper Lig'e 8, Kadınlar Süper Lig'e de 9. hafta maçlarıyla devam edildi.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligdeki maçların programı şöyle:
- Erkekler Süper Lig
Yarın:
13.00 Serik Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Gloria Sports Arena)
13.00 Antalyaspor-Göztepe (Süleyman Evcilmen)
14.00 Adıyaman Belediyespor-SELKA Eskişehir Hentbol (Adıyaman Belediye)
15.00 Maliye Piyango-MYK Hentbol (THF)
17.00 Büyükşehir Belediye Ankaraspor-Merzifon Belediyespor (THF)
22 Kasım Çarşamba:
16.00 Beykoz Belediyespor-Beşiktaş Mogaz (Recep Şahin Köktürk)
- Kadınlar Süper Lig
19 Kasım Pazar:
15.00 Muratpaşa Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
15.00 Mudanya Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Mudanya)
17.00 Osmangazi Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Dikkaldırım)
17.00 Zağnosspor-Üsküdar Belediyespor (Trabzon 19 Mayıs)
22 Kasım Çarşamba:
17.00 Polatlı Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Yeni Polatlı)
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:13
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''Sabotaj olsa gereğini yaparım''
Toplam 13
Yorum
anti kocaman takımı senden başka sabote eden yok bence
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Gomis yine gönülleri fethetti!
Toplam 2
Yorum
**UEFAKUPALI KADIKOEYKUPALI** bizim cakma türk futbol yildizari örnek alsin,para gece kulübüne yatirmakla adam olunmuyor,helal olsun GOMIS
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Topal’a Başakşehir kancası
Toplam 6
Yorum
sdf sdf visca ile takas edin ama yoook siz emreyle edersiniz dimi
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