 Hentbol'da haftanın programı – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Hentbol'da haftanın programı

    Hentbol'da haftanın programı

    Hentbolda, Erkekler Süper Lig'e 8, Kadınlar Süper Lig'e de 9. hafta maçlarıyla devam edildi.

    Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligdeki maçların programı şöyle:


    - Erkekler Süper Lig

    Yarın:

    13.00 Serik Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Gloria Sports Arena)

    13.00 Antalyaspor-Göztepe (Süleyman Evcilmen)

    14.00 Adıyaman Belediyespor-SELKA Eskişehir Hentbol (Adıyaman Belediye)

    15.00 Maliye Piyango-MYK Hentbol (THF)

    17.00 Büyükşehir Belediye Ankaraspor-Merzifon Belediyespor (THF)

    22 Kasım Çarşamba:

    16.00 Beykoz Belediyespor-Beşiktaş Mogaz (Recep Şahin Köktürk)

    - Kadınlar Süper Lig

    19 Kasım Pazar:

    15.00 Muratpaşa Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

    15.00 Mudanya Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Mudanya)

    17.00 Osmangazi Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Dikkaldırım)

    17.00 Zağnosspor-Üsküdar Belediyespor (Trabzon 19 Mayıs)

    22 Kasım Çarşamba:

    17.00 Polatlı Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Yeni Polatlı)

    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:13
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