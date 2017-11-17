Hentbol'da haftanın programı

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligdeki maçların programı şöyle:



- Erkekler Süper Lig

Yarın:

13.00 Serik Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Gloria Sports Arena)

13.00 Antalyaspor-Göztepe (Süleyman Evcilmen)

14.00 Adıyaman Belediyespor-SELKA Eskişehir Hentbol (Adıyaman Belediye)

15.00 Maliye Piyango-MYK Hentbol (THF)

17.00 Büyükşehir Belediye Ankaraspor-Merzifon Belediyespor (THF)

22 Kasım Çarşamba:

16.00 Beykoz Belediyespor-Beşiktaş Mogaz (Recep Şahin Köktürk)

- Kadınlar Süper Lig

19 Kasım Pazar:

15.00 Muratpaşa Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

15.00 Mudanya Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Mudanya)

17.00 Osmangazi Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Dikkaldırım)

17.00 Zağnosspor-Üsküdar Belediyespor (Trabzon 19 Mayıs)

22 Kasım Çarşamba:

17.00 Polatlı Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Yeni Polatlı)