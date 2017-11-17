Göztepe hentbolda deplasmanda
HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde geçen hafta evinde Adıyaman Belediyespor ile 26-26 berabere kalıp zirve yarışında avantaj kaybeden lider Göztepe, yarın Antalyaspor deplasmanında terleyecek. Süleyman Evcimen Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Antrenör Adnan Öztürk, zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Rakibimizi yenip liderliğimizi sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:01
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Rotasyon çıkmazı
Toplam 3
Yorum
eraycan yedekler hazır olmadığı için risk olur pun kaybediyoruz sürekli pektemek drken negrado ve diğerleri hazır tutulmulı
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Martin Linnes yolcu
Toplam 8
Yorum
N0_Name Forma ver bakalım nasıl beklentileri karşılamıyor. Takında sol bek mevkisinde en iyi performansı Linnes gösterdi. Sol bek olmamasına rağmen.
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Everton, Oğuzhan'ı bedavaya getirecek!
Toplam 1
Yorum
eraycan sezon sonuna kadar kimse gitmmeli seneye daha fazla edecek
Göztepe hentbolda deplasmanda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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