 Göztepe hentbolda deplasmanda – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Göztepe hentbolda deplasmanda

    Göztepe hentbolda deplasmanda

    HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde geçen hafta evinde Adıyaman Belediyespor ile 26-26 berabere kalıp zirve yarışında avantaj kaybeden lider Göztepe, yarın Antalyaspor deplasmanında terleyecek. Süleyman Evcimen Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Antrenör Adnan Öztürk, zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Rakibimizi yenip liderliğimizi sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:01
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