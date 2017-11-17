 Beşiktaş Mogaz'ın konuğu Metalurg – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    'ın konuğu Metalurg

    Beşiktaş Mogaz'ın konuğu Metalurg

    Erkek Hentbol Takımı, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi D Grubu 8. hafta maçında yarın Makedonya'nın Metalurg ekibini konuk edecek.

    Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

    İki takım da grupta geride kalan 7 maçta ikişer galibiyet, birer beraberlik ve dörder mağlubiyet yaşadı.

    , 6 takımın bulunduğu grupta averajla 4., Metalurg ise 5. sırada yer alıyor.

    Siyah-beyazlı takım, rakibi ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 31-27 kazanmıştı.

    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:11
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