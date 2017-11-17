Beşiktaş Mogaz'ın konuğu Metalurg
Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi D Grubu 8. hafta maçında yarın Makedonya'nın Metalurg ekibini konuk edecek.
Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
İki takım da grupta geride kalan 7 maçta ikişer galibiyet, birer beraberlik ve dörder mağlubiyet yaşadı.
Beşiktaş Mogaz, 6 takımın bulunduğu grupta averajla 4., Metalurg ise 5. sırada yer alıyor.
Siyah-beyazlı takım, rakibi ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 31-27 kazanmıştı.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:11
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Potada liderin konuğu oluyor
Toplam 1
Yorum
adalet Bu sene bu takım faynıl four oynayamaz.Obradoviçin Sulukas hastalığı var.İki maçı onun yüzünden verdik.Sinan ile Melihi niye oynatmıyor.
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Bileti kesildi
Toplam 1
Yorum
koca cimbomlu e ne oldu ozaman ergin atamana verilmeyen butce şimdi gelenleri gondererek ödemiş oldunuz. kovun hepsini şimdi....
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Solu ateşleyecek
Toplam 6
Yorum
eRol tarık gibi olmasın sonra
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