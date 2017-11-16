Zağnosspor galibiyet serisi peşinde
Hentbol Kadınlar Süper Lig takımlarından Zağnosspor'un kulüp başkanı Abdülaziz Baş, Avrupa'da başarılı sonuçlar aldıklarını, bunu ligde de devam ettirmek istediklerini söyledi.
Hentbol Kadınlar Challenge Kupası'nda İsviçre'nin SPONO Eagles ekibiyle oynadığı iki maçta da galip gelerek son 16 takım arasına yükselen Zağnosspor, Üsküdar Belediyespor ile 19 Kasım Pazar günü yapacağı lig maçının hazırlıklarını, 19 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Abdülaziz Baş, antrenman sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta üst üste çok önemli iki maç oynadıklarını belirterek, "İki karşılaşmayı da kazanarak tur atlamayı başardık. Oyuncularımız oldukça yoruldu. Üç oyuncumuz da sakat. Eksiklerimiz bir hayli fazla. Buna rağmen müthiş bir mücadele örneği gösteriyorlar. Avrupa'daki başarımızı ligde de devam ettirmek istiyoruz. Üst üste seri galibiyetler almayı hedefliyoruz." diye konuştu.
Taraftara da çağrıda bulunan Baş, "19 Mayıs Spor Salonu'nda saat 17.00'de oynanacak maçımıza tüm sporseverleri bekliyoruz. Avrupa'da tur atlayarak hepimizin göğsünü kabartan ve şehrimizi temsil eden takımımızı yalnız bırakmasınlar. Bu sezon Trabzon'un hentbolda özlediği başarıları inşallah seyircimizle yeniden yakalayacağız. Onların desteği bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:28
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Fener'den Oğuzhan bombası!
Toplam 41
Yorum
ibo Ya bu fenerliler amada sasti ha :) Ozi yi Ismail mi sandn behe salo
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Fener'den Oğuzhan bombası!
Toplam 41
Yorum
umut fb fransada oynayan 21 yaşındaki umut bozoku transfer etmeli.çok çabuk ve son vuruşları bitirici bir santrafor her maçta gol atıyor.süper
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Newcastle United Cenk için geliyor
Toplam 4
Yorum
Bence Adamlar Gol Krali Vagner Love 500 Bin € Aldilar 1 Ay Sonra Lavezzi Sözlesmesi Bitiyor Transfer ederdim
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