Zağnosspor galibiyet serisi peşinde

Hentbol Kadınlar Challenge Kupası'nda İsviçre'nin SPONO Eagles ekibiyle oynadığı iki maçta da galip gelerek son 16 takım arasına yükselen Zağnosspor, Üsküdar Belediyespor ile 19 Kasım Pazar günü yapacağı lig maçının hazırlıklarını, 19 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Abdülaziz Baş, antrenman sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta üst üste çok önemli iki maç oynadıklarını belirterek, "İki karşılaşmayı da kazanarak tur atlamayı başardık. Oyuncularımız oldukça yoruldu. Üç oyuncumuz da sakat. Eksiklerimiz bir hayli fazla. Buna rağmen müthiş bir mücadele örneği gösteriyorlar. Avrupa'daki başarımızı ligde de devam ettirmek istiyoruz. Üst üste seri galibiyetler almayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Taraftara da çağrıda bulunan Baş, "19 Mayıs Spor Salonu'nda saat 17.00'de oynanacak maçımıza tüm sporseverleri bekliyoruz. Avrupa'da tur atlayarak hepimizin göğsünü kabartan ve şehrimizi temsil eden takımımızı yalnız bırakmasınlar. Bu sezon Trabzon'un hentbolda özlediği başarıları inşallah seyircimizle yeniden yakalayacağız. Onların desteği bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.