 Muratpaşa zirveye demir attı – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    zirveye demir attı

    <a href="/index/muratpasa?id=5d7f51ef-15af-41a5-a8a4-e3660cff327a" class="" rel="tag">Muratpaşa</a> zirveye demir attı

    Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde 7 hafta sonunda 14 puanla zirveye demir atan Belediyesi, pazar günü oynayacağı Yenimahalle Belediyespor maçı için hazırlıklara ara vermeden başladı.

    Hafta sonu İzmir deplasmanında Büyükşehir Belediyespor'u 28 - 33'lük skorla mağlup eden Belediyespor, 7 maç sonunda topladığı 14 puanla ligin zirvesine demir attı. Ligde en yakın rakibinin 3 puan önünde namağlup lider bulunan , Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda, Yenimahalle Belediyespor'la karşılaşacak. Zorlu karşılaşma için hazırlıklarına ara vermeden başlayan Belediyespor'da antrenör Birol Ünsal, takım için her şeyin şu an yolunda gittiğini söyledi. Ancak ligin uzun bir maraton olduğunun altını çizen Ünsal, "Her maçı kendi içinde değerlendiriyoruz. Bu hafta oynayacağız maç çok önemli. Yenimahalle Belediyesi ile yıllardır sportif anlamda büyük bir rekabet içerisindeyiz. Her zaman olduğu gibi centilmenlik sınırları içinde kalarak kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:34
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