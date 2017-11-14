Muratpaşa zirveye demir attı
Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde 7 hafta sonunda 14 puanla zirveye demir atan Muratpaşa Belediyesi, pazar günü oynayacağı Yenimahalle Belediyespor maçı için hazırlıklara ara vermeden başladı.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 10:34
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Osmanlı hazırlıkları başlıyor
Toplam 1
Yorum
ali hala mı transfer arkadaş ilk başta elinizdekileri kullanmayı öğrenin yazık harcanan paralara
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Köybaşı Almanya yolcusu
Toplam 3
Yorum
ismiMİZ boluspora gönderin 10M verirler bence.
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Vallahi rezalet, billahi rezalet
Toplam 13
Yorum
gs kovun gitsin volkan babacanı ne işe yarıyor kalede o olmsada 3 gol olurdu zaten,çümkü kalenize 3 top geldi 3 de gol oldu
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