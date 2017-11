Hafta sonu İzmir deplasmanında Büyükşehir Belediyespor'u 28 - 33'lük skorla mağlup eden Muratpaşa Belediyespor, 7 maç sonunda topladığı 14 puanla ligin zirvesine demir attı. Ligde en yakın rakibinin 3 puan önünde namağlup lider bulunan Muratpaşa , Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda, Yenimahalle Belediyespor'la karşılaşacak. Zorlu karşılaşma için hazırlıklarına ara vermeden başlayan Muratpaşa Belediyespor'da antrenör Birol Ünsal, takım için her şeyin şu an yolunda gittiğini söyledi. Ancak ligin uzun bir maraton olduğunun altını çizen Ünsal, "Her maçı kendi içinde değerlendiriyoruz. Bu hafta oynayacağız maç çok önemli. Yenimahalle Belediyesi ile yıllardır sportif anlamda büyük bir rekabet içerisindeyiz. Her zaman olduğu gibi centilmenlik sınırları içinde kalarak kazanmak istiyoruz" diye konuştu.