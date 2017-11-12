 Beşiktaş, Sporting'e farklı yenildi – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Beşiktaş, Sporting'e farklı yenildi

    Beşiktaş, Sporting'e farklı yenildi

    Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında Portekiz'in Sporting CP ekibine deplasmanda 34-27 yenildi.

    Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanan ve çekişmeli geçen maçın ilk yarısı, 17-12 ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçildi. İkinci yarıda daha etkili bir performans sergileyen Sporting CP sahadan 34-27 galip ayrıldı.

    Grupta 4. mağlubiyetini alan siyah-beyazlı ekibin, 2 galibiyet ve 1 beraberliği bulunuyor.

    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:21
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