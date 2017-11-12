Beşiktaş, Sporting'e farklı yenildi

Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanan ve çekişmeli geçen maçın ilk yarısı, 17-12 ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçildi. İkinci yarıda daha etkili bir performans sergileyen Sporting CP sahadan 34-27 galip ayrıldı.

Grupta 4. mağlubiyetini alan siyah-beyazlı ekibin, 2 galibiyet ve 1 beraberliği bulunuyor.