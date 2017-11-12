Beşiktaş, Sporting'e farklı yenildi
Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında Portekiz'in Sporting CP ekibine deplasmanda 34-27 yenildi.
Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanan ve çekişmeli geçen maçın ilk yarısı, 17-12 ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçildi. İkinci yarıda daha etkili bir performans sergileyen Sporting CP sahadan 34-27 galip ayrıldı.
Grupta 4. mağlubiyetini alan siyah-beyazlı ekibin, 2 galibiyet ve 1 beraberliği bulunuyor.
- 12 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:21
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yabancı sınırı' yanıtı
Toplam 3
Yorum
rohagi Halk ben "CUMHURBASKANI OLSAM" demeyi birakip, Cumhurbaskani da ben FEDERASYON, KLUP, BELEDIYE BASKANI vs. olsam demeyi birakirsa UCARIZ..!!
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Sinan sahneye çıktı
Toplam 3
Yorum
yabancı hayranlığıı!! ayrıca belhanda latolevici denayer ne oynuyolar bu takımda anlayan var mı
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Sinan sahneye çıktı
Toplam 3
Yorum
yabancı hayranlığıı!! yabancı hayranlığından şans bulamıylar ki bide tudorun garipliği tabi sinan ve yasin kantta tolgadan çok daha faydalı olurlar
Beşiktaş, Sporting'e farklı yenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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