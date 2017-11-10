Sağırlar Hentbol Süper Ligi başlıyor

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 8 takımın mücadele edeceği lig, 2 devre üzerinden 14 hafta sürecek. İlk devre, 24 Aralık'ta yapılacak 7. hafta maçlarıyla sona erecek. İkinci devresi 14 Ocak 2018'de başlayacak ligde sezon, 25 Şubat 2018'de tamamlanacak. Ligde ilk üçe giren takımlara para ödülü verilecek.

Federasyon başkanı Yakup Ümit Kihtir, 2017-2018 sezonunda mücadele edecek takımlara başarılar dileyerek, fair-play ruhunun hakim olduğu, kaos ve kavgadan uzak, sportif mücadelenin ön plana çıktığı bir sezon temenni etti.

Sağırlar Hentbol Süper Ligi'nde, Tekirdağ Çorlu İşitme Engelliler Spor Kulübü, Mersin Sağırlar Spor Kulübü, Denizli İşitme Engelliler Spor Kulübü, Eskişehir İşitme Engelliler Spor Kulübü, Kayseri Deniz İşitme Engelliler Spor Kulübü, İstanbul Sessizler Spor Kulübü, Gaziantep Ali Süzer İşitme Engelliler Spor Kulübü ve İzmir Sağırlar Spor Kulübü yer alıyor.