 Hentbol'da haftanın programı – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    'da haftanın programı

    Hentbol'da haftanın programı

    Erkekler Süper Lig'de 7, Kadınlar Süper Lig'de ise 8. hafta maçları oynanacak

    Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 7. hafta maçlarıyla devam edilirken, Kadınlar Süper Lig'de ise 8. hafta karşılaşmaları yapılacak.

    Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

    - Erkekler Süper Lig

    Yarın:

    14.00 Merzifon Belediyespor-Maliye Piyango (Gümüşhacıköy)

    15.00 MYK -Serik Belediyespor (THF)

    17.00 Göztepe-Adıyaman Belediyespor (Serdar Yereli)

    17.00 Aziziye Belediye Termalspor-Antalyaspor (Aziziye)

    12 Kasım Pazar:

    14.00 Selka Eskişehir Hentbol-Beykoz Belediyespor (Porsuk)

    14 Kasım Salı:

    19.00 Beşiktaş Mogaz-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor (Süleyman Seba)

    - Kadınlar Süper Lig

    Yarın:

    16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Celal Atik)

    12 Kasım Pazar:

    16.00 Eskişehir Şehir Koleji-Osmangazi Belediyespor (Porsuk)

    18.00 Anadolu Üniversitesi-Polatlı Belediyespor (Porsuk)

    15 Kasım Çarşamba:

    15.00 Ardeşen Gençlik-Mudanya Belediyesi Dinçspor (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi)

    17.00 Yenimahalle Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (THF)

    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:52
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