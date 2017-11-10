Hentbol'da haftanın programı
Erkekler Süper Lig'de 7, Kadınlar Süper Lig'de ise 8. hafta maçları oynanacak
Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 7. hafta maçlarıyla devam edilirken, Kadınlar Süper Lig'de ise 8. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Erkekler Süper Lig
Yarın:
14.00 Merzifon Belediyespor-Maliye Piyango (Gümüşhacıköy)
15.00 MYK Hentbol-Serik Belediyespor (THF)
17.00 Göztepe-Adıyaman Belediyespor (Serdar Yereli)
17.00 Aziziye Belediye Termalspor-Antalyaspor (Aziziye)
12 Kasım Pazar:
14.00 Selka Eskişehir Hentbol-Beykoz Belediyespor (Porsuk)
14 Kasım Salı:
19.00 Beşiktaş Mogaz-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor (Süleyman Seba)
- Kadınlar Süper Lig
Yarın:
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Celal Atik)
12 Kasım Pazar:
16.00 Eskişehir Şehir Koleji-Osmangazi Belediyespor (Porsuk)
18.00 Anadolu Üniversitesi-Polatlı Belediyespor (Porsuk)
15 Kasım Çarşamba:
15.00 Ardeşen Gençlik-Mudanya Belediyesi Dinçspor (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi)
17.00 Yenimahalle Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (THF)
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:52
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Gökhan Gönül'den Fenerbahçe yorumu: Son dakika golleri olmasa...
Toplam 3
Yorum
UZMAN ANALİST FENER CİMBOM MAÇINDA CÜNEYT ÇAKIR BUZ GİBİ GOLÜ VERMEDİ DENAYERİ BUZ GİBİ KIRMIZIYLA ATMADI O SAATTEN İTİBAREN LİGİN KADERİ DEĞİŞTİ. KIRILMA
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Arda’nın forması Çalhanoğlu’nda
Toplam 2
Yorum
hagi10 aynı tip 3 adam beraber oynarsa takım ileri gidemez tabi. hakan ,oğuzhan,yusuf yazıcı 3 ü bir arada oynayamaz bu 3 ünden sadece biri oynamal
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Gökhan Gönül'den Fenerbahçe yorumu: Son dakika golleri olmasa...
Toplam 3
Yorum
GEMÇ FB Lİ 1907 HAKLISIN GÖKHAN AMA. JOHSENİN BUZ GİBİ GOLÜNÜ, DENAYERİN BUZ GİBİ KIRMIZI KARTINI, GÖZTEPE MAÇINDA ALPERİ BİÇEN OYUNCUYU ATMAYANLAR UTANSIN.
Hentbol'da haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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