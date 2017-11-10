Beşiktaş Mogaz, Portekiz deplasmanında

Siyah-beyazlı takımla Sporting CP arasındaki karşılaşma, yarın TSİ 21.00'de Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanacak. Mücadeleyi Alman hakem ikilisi Fabian Baumgart ile Sascha Wild yönetecek.

D Grubu'ndaki 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 5 puan toplayan Beşiktaş Mogaz, 4. sırada yer alıyor. Sporting CP ise 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle 4 puan elde ederek 5. sırada bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, Kocaeli'deki ilk maçta rakibine 30-26 mağlup olmuştu.