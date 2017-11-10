 Beşiktaş Mogaz, Portekiz deplasmanında – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    , Portekiz deplasmanında

    Beşiktaş Mogaz, Portekiz deplasmanında

    Erkek Hentbol Takımı, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi D Grubu 7. maçını Portekiz temsilcisi Sporting CP ile yapacak.

    Siyah-beyazlı takımla Sporting CP arasındaki karşılaşma, yarın TSİ 21.00'de Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanacak. Mücadeleyi Alman hakem ikilisi Fabian Baumgart ile Sascha Wild yönetecek.

    D Grubu'ndaki 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 5 puan toplayan , 4. sırada yer alıyor. Sporting CP ise 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle 4 puan elde ederek 5. sırada bulunuyor.

    Siyah-beyazlı ekip, Kocaeli'deki ilk maçta rakibine 30-26 mağlup olmuştu.

    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:47
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