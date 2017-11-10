Beşiktaş Mogaz, Portekiz deplasmanında
Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi D Grubu 7. maçını Portekiz temsilcisi Sporting CP ile yapacak.
Siyah-beyazlı takımla Sporting CP arasındaki karşılaşma, yarın TSİ 21.00'de Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanacak. Mücadeleyi Alman hakem ikilisi Fabian Baumgart ile Sascha Wild yönetecek.
D Grubu'ndaki 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 5 puan toplayan Beşiktaş Mogaz, 4. sırada yer alıyor. Sporting CP ise 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle 4 puan elde ederek 5. sırada bulunuyor.
Siyah-beyazlı ekip, Kocaeli'deki ilk maçta rakibine 30-26 mağlup olmuştu.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:47
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Bakın işte hatalarınız bunlar!
Toplam 8
Yorum
hey did you understand TEKTEK ANLATAYIM DİNLE eşofMAN: sevmiyoruz,istemiyoruz hatta nefret ediyoruz,layık görmüyoruz,korkak silik buluyoruz,defolmanı bekliyoruz
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Yıldırım el koydu
Toplam 2
Yorum
sdf sdf ne biçim fikstür hazırlıyorlar niye milli maç çakışsın ki ona göre ayarlasınlar futbolda oluyormu gerekirse daha uzun tut sezonu
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Yine aynı hüsran
Toplam 6
Yorum
BJK Bence yabancı sınırlandırmasına burnunu sokan luceskuya, önce Türk milli takımının hocasının yabancı olamayacağını hatırlatıp gönderin.
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