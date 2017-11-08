Kastamonu Belediyespor'da Avrupa heyecanı

Rakibiyle 12 Kasım'daki ilk maçta deplasmanda karşılaşacak Kastamonu temsilcisi, Atatürk Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Günal, yaptığı açıklamada, maça en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Deplasmandaki maçın ardından rakiplerini 19 Kasım'da Türkiye'de ağırlayacaklarını hatırlatan Günal, "Macaristan'da galip gelip, seyircimiz önünde turu geçip gruplara kalmak istiyoruz." dedi.

Lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını dile getiren Günal, "Takımın form düzeyi gittikçe artıyor. Sporcuların oyun ritmi ve savunmaları her geçen gün yükseliyor. Bu durum Avrupa kupası maçları için bizi ümitlendiriyor. Bizim için pozitif olan bu durumu Macaristan'daki ilk maça yansıtarak galip gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Takımda sakat oyuncu bulunmadığına işaret eden Günal, "Tamamen Avrupa kupası maçına odaklandık. Üç yıl önce sistem değişti. Bu sistemde gruplara kalan ilk Türk takımı olmak istiyoruz. Bunun için takım olarak elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.