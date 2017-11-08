Hentbolda 3 Türk takımı Avrupa sınavında

Beşiktaş Mogaz, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi D Grubu 7. maçında Portekiz temsilcisi Sporting CP ile 11 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak. Başkent Lizbon'da, TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada Alman Fabian Baumgart-Sascha Wild hakem ikilisi görev yapacak.

KADINLAR EHF CHALLENGE KUPASI

Ardeşen Gençlik ve Zağnosspor, Kadınlar EHF Challenge Kupası'nın 3. turunda İsviçreli rakipleriyle karşılaşacak. Karadeniz temsilcisi Ardeşen Gençlik, 3. tur ilk maçını sahasında DHB Rotweiss Thun takımıyla 11 Kasım Cumartesi günü yapacak. Kosovalı Ilir Bytyqi-Syart Kasapi hakem çiftinin görev alacağı müsabaka saat 18.00'de başlayacak. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması da 18 Kasım Cumartesi günü İsviçre'nin Thun kentinde TSİ 17.00'de oynanacak. Müsabakada Kıbrıs Rum Kesimi'nden Angelos Argyridis-Christos Mouttas hakem ikilisi düdük çalacak.

Aynı kupadaki diğer Türk temsilcisi Zağnosspor ise yine İsviçreli SPONO Eagles ekibiyle 2 maçını da Trabzon'da oynayacak. İlk müsabaka 11 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da, rövanş karşılaşması da 12 Kasım Pazar günü saat 13.00'te yapılacak. Karşılaşmalarda İtalyan Francesco Simone-Pietro Monitillo hakem çifti görev alacak.