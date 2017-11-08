Hentbolda 3 Türk takımı Avrupa sınavında
Hentbolda Beşiktaş Mogaz, Ardeşen Gençlik ve Zağnosspor, hafta sonu Avrupa kupalarında mücadele edecek.
Beşiktaş Mogaz, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi D Grubu 7. maçında Portekiz temsilcisi Sporting CP ile 11 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak. Başkent Lizbon'da, TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada Alman Fabian Baumgart-Sascha Wild hakem ikilisi görev yapacak.
KADINLAR EHF CHALLENGE KUPASI
Ardeşen Gençlik ve Zağnosspor, Kadınlar EHF Challenge Kupası'nın 3. turunda İsviçreli rakipleriyle karşılaşacak. Karadeniz temsilcisi Ardeşen Gençlik, 3. tur ilk maçını sahasında DHB Rotweiss Thun takımıyla 11 Kasım Cumartesi günü yapacak. Kosovalı Ilir Bytyqi-Syart Kasapi hakem çiftinin görev alacağı müsabaka saat 18.00'de başlayacak. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması da 18 Kasım Cumartesi günü İsviçre'nin Thun kentinde TSİ 17.00'de oynanacak. Müsabakada Kıbrıs Rum Kesimi'nden Angelos Argyridis-Christos Mouttas hakem ikilisi düdük çalacak.
Aynı kupadaki diğer Türk temsilcisi Zağnosspor ise yine İsviçreli SPONO Eagles ekibiyle 2 maçını da Trabzon'da oynayacak. İlk müsabaka 11 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da, rövanş karşılaşması da 12 Kasım Pazar günü saat 13.00'te yapılacak. Karşılaşmalarda İtalyan Francesco Simone-Pietro Monitillo hakem çifti görev alacak.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:15
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Okay’a Ada kancası
Toplam 2
Yorum
o.O okay 12 den kat kat fazlasını eder
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G.Saray'dan flaş öneri: Yerli sınırlaması!
Toplam 24
Yorum
yerli sınırlaması getirilsin yabancı getirileceğine yerli sınırlması getirlsin yabancılar ek idman yaparken yerliler barda karı kız peşinde yabancı sınırlamasına hayır
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İngilizler'in Cenk pişmanlığı
Toplam 18
Yorum
VAY BE ADAMLAR PİŞMANMIŞ DA YOK EFENDİM KEDERLİYMİŞDE :) BIRAKIN BE KARDEŞİM 18 MİLYONA 4 TANE CENK ALIRSIN.BİRDE VELİ:) BOŞ TOPÇU CENK :)
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