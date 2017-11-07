 Beşiktaş kaldığı yerden – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Beşiktaş kaldığı yerden

    Beşiktaş kaldığı yerden

    hentbol takımı ligde deplasmanda karşılaştığı rakibi Maliye Milli Piyango'yu 40-32'lik skorla devirmeyi başardı.

    Salon: THF

    Hakemler: Murat Çelik, Cengiz Ömer

    Maliye Piyango: İzzet Doğan, Yasin Çalışkan, Doruk Pehlivan 5, Recep Kırdal 1, Özkan Başlama 1, Mert Helvacıoğlu 1, Niyazi Bozkurt 1, Kemal Akdamar 3, Halil İbrahim Öztürk 3, İbrahim Üçdağ 6, Hakan Avvuran, İlkan Keleşoğlu 1, Şener Can 4, Orkun Söz 6

    : Taner Günay, Mehmet Doğukan Karatay, Vrazalic 8, Pribak 1, Lazarov 2, Krsmancic 3, Mehmet Demirezen 1, Radojkovic 9, Onur Ersin 5, Tomic 9, Tolga Özbahar 1, Doğukan Keser 1

    İlk yarı: 15-18

    İki dakika cezası alanlar: Özkan Başlama (Maliye Piyango), Radojkovic (2), Onur Ersin (Beşiktaş)

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:56
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