Beşiktaş kaldığı yerden
Beşiktaş Mogaz hentbol takımı ligde deplasmanda karşılaştığı rakibi Maliye Milli Piyango'yu 40-32'lik skorla devirmeyi başardı.
Salon: THF
Hakemler: Murat Çelik, Cengiz Ömer
Maliye Piyango: İzzet Doğan, Yasin Çalışkan, Doruk Pehlivan 5, Recep Kırdal 1, Özkan Başlama 1, Mert Helvacıoğlu 1, Niyazi Bozkurt 1, Kemal Akdamar 3, Halil İbrahim Öztürk 3, İbrahim Üçdağ 6, Hakan Avvuran, İlkan Keleşoğlu 1, Şener Can 4, Orkun Söz 6
Beşiktaş Mogaz: Taner Günay, Mehmet Doğukan Karatay, Vrazalic 8, Pribak 1, Lazarov 2, Krsmancic 3, Mehmet Demirezen 1, Radojkovic 9, Onur Ersin 5, Tomic 9, Tolga Özbahar 1, Doğukan Keser 1
İlk yarı: 15-18
İki dakika cezası alanlar: Özkan Başlama (Maliye Piyango), Radojkovic (2), Onur Ersin (Beşiktaş)
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 16:56
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Cehennem donmadı! F.Bahçe resmen açıkladı...
Toplam 9
Yorum
fb.li oynuyorlar ne oluyor ayağının ucundaki topa vuramayıp rakibe gol attıran futbolculardan bahsediyoruz.
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Beşiktaş'tan milli arada hazırlık maçı
Toplam 1
Yorum
umutcan fener varken bjk yer dusmez
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 119
Yorum
fb44_ suni çabalar bunlar :):):) 3 hafta gecikmiş istifa... senle azizden olmaz!!! biran önce gidinde sizden kurtulalım artık!
Beşiktaş kaldığı yerden haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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