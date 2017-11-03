Lider Göztepe Beykoz deplasmanında

HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde 5 hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan Göztepe, yarın orta sıralarda yer alan Beykoz Belediyespor'a konuk olacak. Şahin Koktürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.



Antrenör Adnan Öztürk, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönüp liderliği bırakmayacaklarını söyledi. Öztürk, "Zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. İyi bir şekilde müsabakaya hazırlandık. Pozitif bir oyunla galip gelmek istiyoruz" dedi.