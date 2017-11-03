Lider Göztepe Beykoz deplasmanında
HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde 5 hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan Göztepe, yarın orta sıralarda yer alan Beykoz Belediyespor'a konuk olacak. Şahin Koktürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
Antrenör Adnan Öztürk, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönüp liderliği bırakmayacaklarını söyledi. Öztürk, "Zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. İyi bir şekilde müsabakaya hazırlandık. Pozitif bir oyunla galip gelmek istiyoruz" dedi.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:29
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Özkahya'dan büyük hata!
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR Onlar bir maçta çekiyorlar bizler tüm sezonu bu hakemlerle bitiriyoruz , sonuç kaos.
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Caner'e Tahkim de acımadı
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ senden bize sıra gelmiyor ki ver buzu da koyalım sürekli sende...
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Edin Visca'dan 90+3'te altın gol
Toplam 17
Yorum
Sercan yazıklar olsun başaksehirede Abdullah avcıya da sakat diyerek oynatmadığı adamları ligde oynatıyorlar.
Lider Göztepe Beykoz deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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