Hentbol'da haftanın programı
Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Erkekler Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
13.00 Serik Belediyespor-Merzifon Belediyespor (Gloria Sports Arena)
16.00 Adıyaman Belediyespor-Aziziye Belediyesi Termalspor (Adıyaman Belediyesi)
16.00 Beykoz Belediyespor-Göztepe (Recep Şahin Köktürk)
17.00 Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Selka Eskişehir Hentbol (THF)
17.00 Nilüfer Belediyespor-MYK Hentbol (Nilüfer Belediyesi)
7 Kasım Salı:
15.00 Maliye Piyango-Beşiktaş Mogaz (THF)
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:17
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Biz nerede yanlış yaptık
Toplam 21
Yorum
duydunuzmu seni hoca e.bolu yorumcu h.aliyi topçu sandıklarında yanlış yapıldı
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Verin Talisca'yı alın Cenk'i
Toplam 9
Yorum
Pence önemli olan bizim scoutlarin iyi calismasi ve satilacak adamlarin yerlerini ayni kalitede doldurmak.
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Verin Talisca'yı alın Cenk'i
Toplam 9
Yorum
Pence CL tam bir vitrin hem klüp hem de futbolcular icin.Böyle devam ederse takim bircok futbolcuya ciddi teklifler gelir
Hentbol'da haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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