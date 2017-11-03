Hentbol'da haftanın programı

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Erkekler Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

13.00 Serik Belediyespor-Merzifon Belediyespor (Gloria Sports Arena)

16.00 Adıyaman Belediyespor-Aziziye Belediyesi Termalspor (Adıyaman Belediyesi)

16.00 Beykoz Belediyespor-Göztepe (Recep Şahin Köktürk)

17.00 Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Selka Eskişehir Hentbol (THF)

17.00 Nilüfer Belediyespor-MYK Hentbol (Nilüfer Belediyesi)

7 Kasım Salı:

15.00 Maliye Piyango-Beşiktaş Mogaz (THF)