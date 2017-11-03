 Hentbol'da haftanın programı – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Hentbol'da haftanın programı

    Hentbol'da haftanın programı

    Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmaları oynanacak.

    Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Erkekler Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

    Yarın:

    13.00 Serik Belediyespor-Merzifon Belediyespor (Gloria Sports Arena)

    16.00 Adıyaman Belediyespor-Aziziye Belediyesi Termalspor (Adıyaman Belediyesi)

    16.00 Beykoz Belediyespor-Göztepe (Recep Şahin Köktürk)

    17.00 Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Selka Eskişehir Hentbol (THF)

    17.00 Nilüfer Belediyespor-MYK Hentbol (Nilüfer Belediyesi)

    7 Kasım Salı:

    15.00 Maliye Piyango-Beşiktaş Mogaz (THF)

    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:17
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