 Beşiktaş Mogaz'ın rakibi Motor Zaporozhye – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Beşiktaş Mogaz'ın rakibi Motor Zaporozhye

    Beşiktaş Mogaz'ın rakibi Motor Zaporozhye

    Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'ndaki altıncı maçında yarın deplasmanda Ukrayna temsilcisi Motor Zaporozhye ile karşılaşacak.

    Lokomotiv Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

    Grubunda yaptığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve bir beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 5 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Motor Zaporozhye ise 6 puanla ikinci sırada yer alıyor.

    İki takım arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşma 28-28 berabere sonuçlandı.

    EHF Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Mogaz'ın yer aldığı D Grubu'nda altıncı maçlar öncesinde puan durumu şöyle:

    Takımlar O G B M P
    Montpellier 5 5 0 0 10
    Motor Zaporozhye 5 2 2 1 6
    Beşiktaş Mogaz 5 2 1 2 5
    Metalurg 5 2 1 2 5
    Sporting Lizbon 5 2 0 3 4
    Chekhovskie Medvedi 5 0 0 5 0
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:44
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