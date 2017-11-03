Beşiktaş Mogaz'ın rakibi Motor Zaporozhye
Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'ndaki altıncı maçında yarın deplasmanda Ukrayna temsilcisi Motor Zaporozhye ile karşılaşacak.
Lokomotiv Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.
Grubunda yaptığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve bir beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 5 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Motor Zaporozhye ise 6 puanla ikinci sırada yer alıyor.
İki takım arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşma 28-28 berabere sonuçlandı.
EHF Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Mogaz'ın yer aldığı D Grubu'nda altıncı maçlar öncesinde puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|P
|Montpellier
|5
|5
|0
|0
|10
|Motor Zaporozhye
|5
|2
|2
|1
|6
|Beşiktaş Mogaz
|5
|2
|1
|2
|5
|Metalurg
|5
|2
|1
|2
|5
|Sporting Lizbon
|5
|2
|0
|3
|4
|Chekhovskie Medvedi
|5
|0
|0
|5
|0
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:44
-
Oğuzhan için geldiler Tolgay’ı beğendiler
Toplam 12
Yorum
fb buadam surekli oynasin 10 tane oguzhan eder. pozisyon alma kilit pas dribling ne ararsan var.
-
Özkahya'dan büyük hata!
Toplam 12
Yorum
db Iki hafta ara ile GS yi dograyan bu hakemlerin ne mal oldugunu tüm Dünya gördü. Ilahi adalet iste.
-
Yusuf Yazıcı 16 milyon €
Toplam 14
Yorum
fb adamlar sezon basi sattiklari topculardan 300 milyon kazandi. ne 16 milyonu kardesim genceceik yetenekli cocuk en az 25 eder
Beşiktaş Mogaz'ın rakibi Motor Zaporozhye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.