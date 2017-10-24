Türkiye'nin konuğu Belçika
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 5. Grup'taki ilk maçında yarın Eskişehir'de Belçika ile karşılaşacak
Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakada, Polonyalı Marek Baranowski-Bogdan Lemanowicz hakem ikilisi görev alacak. Milliler, Belçika ile 12. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 11 maçta milliler, rakibi önünde 8 kez galibiyete ulaşırken, 3 kez mağlup oldu.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:19
-
Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
-
"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
-
"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Türkiye'nin konuğu Belçika haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.