Türkiye'nin konuğu Belçika

Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakada, Polonyalı Marek Baranowski-Bogdan Lemanowicz hakem ikilisi görev alacak. Milliler, Belçika ile 12. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 11 maçta milliler, rakibi önünde 8 kez galibiyete ulaşırken, 3 kez mağlup oldu.