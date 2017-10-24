Kadınlarda 7. hafta yarın başlıyor
Kadınlar Hentbol Süper Lig'de 7. hafta maçları yarın yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:
15.00 Mudanya Belediyesi Dinçspor-Anadolu Üniversitesi (Mudanya)
16.00 Osmangazi Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Dikkaldırım)
17.00 Kastamonu Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Kastamonu Atatürk)
17.00 Polatlı Belediyespor-Eskişehir Şehir Koleji (Polatlı Yeni)
17.00 Zağnosspor-Ardeşen Gençlik (Trabzon 19 Mayıs)
17.00 Üsküdar Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Çamlıca)
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:40
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Kadınlarda 7. hafta yarın başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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