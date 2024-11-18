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Hataystore açıldı
Hatayspor, milli maç arasında Hataystore mağazasının açılışını yaptı. Antakya'da bulunan Türkiye Yüzyılı Konteyner Çarşısı'nda açılan Hataystore mağazası açılışına Kulüp Başkanı Levent Mıstıkoğlu ve Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın yanı sıra futbolcular katıldı. Taraftarlar, Hatayspor'u meşaleler ve marşlarla karşıladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, futbolcularla birlikte mağazayı gezerek ürünleri yakından inceledi. Ardından futbolcular taraftarlarla bir araya gelerek forma imzaladılar. Hataysporlu taraftarlar takım kaptanları Kamil Ahmet Çörekçi ve Erce Kardeşler'e yoğun ilgi gösterdi.
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