Haberler Hatayspor

Hatayspor'dan TFF'ye 'VAR' tepkisi!

Süper Lig takımlarından Hatayspor 'da yönetim kurulu, Galatasaray maçındaki VAR kararlarının daha dikkatli verilmesi gerektiğini belirten bir açıklama yayınladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 10:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hatayspor'dan TFF'ye 'VAR' tepkisi!

Hatayspor Yönetim Kurulu, Galatasaray maçındaki VAR kararlarının daha dikkatli verilmesi gerektiğini belirten bir açıklama yayınladı.

Hatayspor tarafından sosyal medyada yapılan yazılı açıklamada, Galatasaray maçındaki VAR kararlarının daha dikkatli verilmesi gerektiğini belirtildi. Hatayspor'un sadece 11 kişiden oluşan bir takım olmadığı, depremle yıkılan bir şehrin umudu olduğu belirtilen açıklamada, "Biz, yaşanan deprem felaketi sonrası sahaya sadece 11 futbolcu ile çıkan bir takım değiliz. Her şehir takımı gibi, o şehirde yaşayan herkesin desteği ve ortaya koydukları ruh ile sahaya çıkıyoruz. Ancak bir farkımız var. Bu fark, manen yaralı insanların desteği ile sahada mücadele etmemizdir. Şehrimizde yaşayan insanlarımızla karşılıklı bir sorumluluk duygusu ile sahada mücadele ediyor ve onlara bir maçlık sürede de olsa psikolojik destek vermeyi, kulübümüzün ve sahada mücadele eden oyuncularımızın en önemli görevlerinden biri olarak görüyoruz. Kulübümüz, verilen her hatalı kararın insanlarımızın psikolojisi üzerinde yarattığı olumsuz etkileri çok iyi gözlemlemektedir. Bu nedenle, verilen her kararın sağlamasını yapmakla görevli VAR hakemlerini daha dikkatli olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

F.Bahçe transferde büyük oynuyor!
Transferde Wendel şoku!
DİĞER
‘Baskül Ailesi’nin Fidan'ı adeta eridi! 160 kilodan 59’a düştü…61 yaşındaki Gamze Gözalan'ın son hali şaşırttı
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas TBMM'den dünyaya seslenecek! Katil İsrail'in zulmünde yaralananlar da Meclis'te olacak
G.Saray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı!
Ömer Üründül'den Jose Mourinho'ya flaş uyarı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hatayspor'dan TFF'ye 'VAR' tepkisi! Hatayspor'dan TFF'ye 'VAR' tepkisi! 10:55
G.Saray'dan bomba transfer! Şampiyonlar Ligi'ne kalınırsa imza atacak G.Saray'dan bomba transfer! Şampiyonlar Ligi'ne kalınırsa imza atacak 10:53
Samsunspor - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! Samsunspor - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! 10:08
G.Saray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! G.Saray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! 10:05
Ömer Üründül'den Jose Mourinho'ya flaş uyarı! Ömer Üründül'den Jose Mourinho'ya flaş uyarı! 09:42
F.Bahçe transferde büyük oynuyor! F.Bahçe transferde büyük oynuyor! 09:25
Daha Eski
Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Çok tuhaf bir maçtı" Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Çok tuhaf bir maçtı" 09:13
Çarpıcı F.Bahçe yorumu! "Aklı başka yerdeydi" Çarpıcı F.Bahçe yorumu! "Aklı başka yerdeydi" 08:59
Maç sonu flaş sözler! "Mourinho'yu çıldırttılar" Maç sonu flaş sözler! "Mourinho'yu çıldırttılar" 08:51
Mourinho: Daha fazlasını hak ediyorduk! Mourinho: Daha fazlasını hak ediyorduk! 01:33
F.Bahçe sezona galibiyetle başladı! F.Bahçe sezona galibiyetle başladı! 01:33
Mourinho, Süper Lig'deki ilk maçında sarı kart gördü! Mourinho, Süper Lig'deki ilk maçında sarı kart gördü! 01:33