Haberler Hatayspor Başakşehir mağlubiyeti sonrası Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'den istifa açıklaması!

Başakşehir mağlubiyeti sonrası Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'den istifa açıklaması!

Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, 34. hafta oynadıkları Başakşehir maçında alınan yenilgi sonrası istifa sorularına yanıt verdi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 23:27
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Başakşehir mağlubiyeti sonrası Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'den istifa açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Mersin'de RAMS Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel mücadele sonrası basın toplantısında soruları yanıtladı.

Kazanabilecekleri bir maçı kaybettiklerini anlatan Demirel, şunları kaydetti:

"Hanemizde sıfır puanla bir sonraki haftaya geçiyoruz. Antalyaspor'un herhangi bir pozisyonu olmadan yine 2 şutla maç bitti. Bu hafta da aynı şekilde. Şunu demek istiyorum. Oyuncular ellerinden gelen mücadeleyi yapıyor. Biz genç bir takımız. Son dakika 2-1. Orada bile pas yapmaları aslında bu lige ne kadar yabancı olduklarını ya da ne kadar genç olduklarını gösteriyor. Tecrübeli olmadıklarını da gösteriyor. Bu takımı kuran benim, sorumluluk bana ait. Elimizden geldiği kadar, sezon başından beri mücadele ettiğimiz birçok konu var. Bu 4 maçta da saha içinde yine elimizden gelen mücadeleyi vermek istiyoruz, vereceğiz de. Kimsenin şüphesi olmasın. Herkes için en hayırlısı olur. Biz elimizden geldiği kadar ligde kalmak için mücadele edeceğiz."

Volkan Demirel, istifa ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

"Benden sonra buraya 4 maçlık birisi de gelse belki istifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı. Neden olmadığını da yeri gelince konuşuruz. Ama 4 hafta boyunca şimdi ben buradayken bu takımı bırakmak... Tabii ki 'Git derlerse yine giderim.' başım üstünde yerleri var. Hiç öyle bir derdim de yok. Nasıl bu sene bütün mücadeleleri biz verdiysek bu ekiple, çalışanlarla, futbolcularla bundan sonra 4 maç vereceğiz. Ondan sonra oluyorsa olacak, olmuyorsa olmayacak. Oluyorsa da yine dimdik duracağım. Olmuyorsa da yine buraya dimdik çıkacağım."

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