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Atakaş Hatayspor İstanbulspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Mersin'de oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 15:57 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 16:20
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Atakaş Hatayspor İstanbulspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 32. haftasında Atakaş Hatayspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor.

Mersin'de oynanan bu kritik maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ATAKAŞ HATAYSPOR İSTANBULSPOR MAÇI 11'LERİ:

Atakaş Hatayspor: Erce, Kilama, Maksimovic, Kerim, Ghoulam, Matondo, Dele-Bashiru, Pedro, Rivas, Halil, Strandberg

İstanbulspor: Alp, Deli, Mehmet, Coly, Ali, Sambissa, Loshaj, Vorobjovas, Jackson, Mamadou, Emir Kaan.

ATAKAŞ HATAYSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atakaş Hatayspor - İstanbulspor maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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