Atakaş Hatayspor İstanbulspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 32. haftasında Atakaş Hatayspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor.

Mersin'de oynanan bu kritik maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ATAKAŞ HATAYSPOR İSTANBULSPOR MAÇI 11'LERİ:

Atakaş Hatayspor: Erce, Kilama, Maksimovic, Kerim, Ghoulam, Matondo, Dele-Bashiru, Pedro, Rivas, Halil, Strandberg

İstanbulspor: Alp, Deli, Mehmet, Coly, Ali, Sambissa, Loshaj, Vorobjovas, Jackson, Mamadou, Emir Kaan.

ATAKAŞ HATAYSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atakaş Hatayspor - İstanbulspor maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.