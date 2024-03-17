Hatayspor - Samsunspor maçı | CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Hatayspor ile Samsunspor kozlarını paylaşıyor.
HATAYSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hatayspor - Samsunspor maçı saat 16:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.
HATAYSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ Hatayspor :
Hatayspor :Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Matondo, Rivas, Pedro, Ömer Faruk, Doğukan, Strandberg
Samsunspor : Okan, Zeki, Satka, Alim, Soner, Osman, Taylan, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Benito Raman