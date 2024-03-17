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Hatayspor - Samsunspor maçı | CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçında Hatayspor sahasında Samsunspor'u konuk ediyor. Hatayspor - Samsunspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 15:52 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 16:10
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Hatayspor - Samsunspor maçı | CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Hatayspor ile Samsunspor kozlarını paylaşıyor.

HATAYSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Samsunspor maçı saat 16:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.

HATAYSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Hatayspor : Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Matondo, Rivas, Pedro, Ömer Faruk, Doğukan, Strandberg

Samsunspor : Okan, Zeki, Satka, Alim, Soner, Osman, Taylan, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Benito Raman

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