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Demirel’e büyük onur

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaşanan yıkım sonrası yardım isterken döktüğü gözyaşlarıyla hafızalara kazınan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e fahri hemşerilik beratı verildi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Demirel’e büyük onur

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaşanan yıkım sonrası yardım isterken döktüğü gözyaşlarıyla hafızalara kazınan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e fahri hemşerilik beratı verildi. Depremlerde Hatay'da da büyük bir yıkım yaşanmıştı. Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi olağan toplantısında; başarılı teknik adama oy birliğiyle fahri hemşerilik beratı verilmesini kararlaştırdı. Demirel, hemşerilik beratını Büyükşehir Belediye ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın elinden aldı.

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