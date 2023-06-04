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Hatayspor'da Ayoub El Kaabi ile yollar ayrıldı

Son dakika spor haberi: Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle ligden çekilen Hatayspor, Faslı futbolcu Ayoub El Kaabi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 11:39
Hatayspor'da Ayoub El Kaabi ile yollar ayrıldı

Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor'da Ayoub El Kaabi takımdan ayrıldı. Akdeniz ekibi, Faslı futbolcuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Hatayspor'dan "Teşekkürler Ayoub El Kaabi" başlığıyla yapılan açıklamada "Futbolcumuz Ayoub El Kaabi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ayoub El Kaabi, yaşadığımız deprem felaketi sonrası zor bir yola giren kulübümüz için fedakarlık yapmış ve her zaman yanımızda olduğunu bizlere hissettirmiştir. Ayoub'a emekleri ve fedakar davranışları için teşekkür eder, transfer olduğu Al-Sadd SC'de ve bir sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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