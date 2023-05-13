Hatayspor’a tam destek

Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hatayspor'un Başkan Vekili Aydın Toksöz ve Teknik Direktör Volkan Demirel ile bir araya geldi. Kasapoğlu, "Tesis ve antrenman noktasında Hatayspor'un yaralarını güçlü sarmak için desteklerimizi büyüterek devam edeceğiz. Bu süreçte Mersin'deki tesis altyapısı bakanlığımızın da desteğiyle Hatayspor için önemli bir açılım olacak" dedi.

Volkan Demirel de daha depremin ilk gününde Bakan Kasapoğlu ile telefonda görüştüklerini ve tüm bu süreçte tüm samimiyetiyle yanlarında olduğunu anlattı. Desteklerinden dolayı Bakan Kasapoğlu'na teşekkür eden Demirel, "Teşekkür etmek az kalıyor, çok saygı duyuyor ve seviyorum kendisini" diye konuştu. Toksöz ise desteklerinden dolayı Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti.