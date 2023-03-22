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Hatay'da oynarız

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, “Hatay’da oynamak istiyoruz. En ihtiyaç duyulan günde takımımızı şehrimizde görmek istiyoruz” dedi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Hatay'da oynarız
Hatayspor'da Onursal Başkan Lütfü Savaş, yeni sezon planlamasına başladıklarını söyledi. Hatayspor ve diğer branşlarla yeniden liglere döneceklerini belirten Savaş, "İnşallah takımlarımızın müsabakalara başlaması, şehrimiz adına moral ve motivasyon kaynağı olacaktır. Volkan hocamız ve yöneticiler önümüzdeki yılın planlamasını yapıyorlar. Büyük ihtimalle İstanbul, olmazsa Ankara gibi bir yerde takımı konuşlandıracağız. İdmanlarını orada yapacaklar ama iç saha maçlarımızı Hatay'da oynatmak istiyorum çünkü insanlarımızın Hatayspor'a ihtiyaçları var. En ihtiyaç duyulan günde takımımızı şehrimizde görmek istiyoruz" diye konuştu.
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