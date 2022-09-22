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Volkan imzayı attı

Hatay, teknik direktör Volkan Demirel’le 1+1 yıllık kontrat imzaladı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Volkan imzayı attı
Spor Toto Süper Lig'de 6 maçta 1 puan alabilen ve son olarak Kayserispor'a evinde 4-0 yenilen Hatayspor'da, Serkan Özbalta ile yolların ayrılmasının ardından yerine Volkan Demirel getirildi. Fenerbahçe ve Milli Takım'ın sembol isimlerinden Volkan Demirel, teknik direktör olarak ilk görevini F.Karagümrük'te gerçekleştirdi. 24 maça çıkan Demirel, 1.71'lik puan ortalaması tutturdu ve ligi 8. bitirdi. 40 yaşındaki genç teknik adam, sezon sonu yönetimle anlaşarak görevinden ayrıldı. Volkan Demirel, 2021 Aralık ayından, 2022 Mayıs ayına kadar Fatih Karagümrük'ü çalıştırdı.
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Volkan Demirel resmen Hatayspor'da!
"Hatayspor'un hak ettiği hedeflere ulaşması için çalışacağız"
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