Hedefimiz büyük

Süper Lig'de 49 puanla 7. sırada yer alan Hatayspor, ilk 5 iddiasını sürdürüyor. Ligdeki ilk sezonunda bordo-beyazlıların bu başarısında, attığı 15 golle önemli bir pay sahibi olan Mame Diouf, golleriyle takıma katkı yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Gol krallığı yarışında 18 golle ilk sıradaki takım arkadaşı Boupendza'nın ardından Hatayspor'a en fazla katkıyı yapan Senegalli yıldız, sezon başında kendilerine bir hedef koyduklarını vurgulayıp, Trabzon maçı öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki Senegalli yıldız, "Takım olarak hırslı olduğumuz ve kazanmayı daha fazla istediğimiz zaman hedeflerin ne kadar büyüyeceğini gördük. Birlikte oynamak, takım olmak, başarıyı getirdi. Bu bir yarışma, dışarıda kalan oynamak, sahada olan formasını vermemek istiyor. Bu yüzden en iyisini yapmaya çalışıyorum, dışarıdan gelen arkadaşım da sahaya girdiğinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor" diye iddialı konuştu.

KÜNEFEDEN UZAK KALMAK ZOR

Diouf, Hatay'da çok mutlu olduğunu ve insanların kendisini çok iyi karşıladığını anlattı. Yemeklerin lezzetine vurgu yapan tecrübeli golcü, "Künefeden uzak durmaya çalışıyorum. Etrafında olmak güzel ama yememek ayrı bir zorluk. İnsanlar Hatay'a gelmeli, burası yaşanabilir bir yer, güvenli bir bölge ve gerçekten yemekleri de çok lezzetli" diye konuştu.