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kafilesi yeni stadı gezdi

'in flaş takımlarından 'da teknik heyet ve futbolcular yapımı tamamlanan ve yakın zamanda zamanda teslim edilmesi beklenen yeni stadı gezdi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 19:20
Atakaş Hatayspor kafilesi yeni stadı gezdi

'da yapımı tamamlanan ve yakın zamanda teslim edilmesi beklenen 25 bin kişilik , futbolcu ve yöneticiler tarafından gezildi.

'in güney temsilcisi , yeni stadına kavuşmak için gün sayıyor. ile Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak olan bordo beyazlılar, havanın güzel olması sebebiyle yeni stadı ziyaret etti. tarafından inşa edilen stada hayran kalan futbolcular, en kısa sürede yeni statta bir çok başarıya imza atmayı bekliyor.

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