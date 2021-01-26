Aaron Boupendza için transfer açıklaması geldi! Teklif...

Süper Lig'in ilk yarısında çıktığı 18 karşılaşmada 13 gol atarak yıldızlaşan Aaron Boupendza transferin gözdesi olmayı başarmıştı.

Maliyeti sadece 300 bin Euro olan yıldız futbolcu için Galatasaray ve Fenerbahçe de devreye girmişti.

HATAYSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak, bireysel performansların yanı sıra, takım oyunun ile de ligin ilk yarısında başarı elde ettiklerini söyledi, golcü Aaron Boupendza ile ilgili teklif aldıklarını açıkladı.

"TEKLİFLER YURT DIŞINDAN"

Radyospor'da konuşan Kavlak, "Hatayspor'u çok iyi organize olmuş bir takım olarak değerlendirebiliriz. Ömer Erdoğan'la anlaşarak, teknik direktör konusunda doğru bir tercih yaptık. Boupendza gol kralı olursa çok seviniriz. Şu ana kadar 13 gol attı. Hatayspor'dan gol kralı çıkarsa çok seviniriz; ama önemli olan takımın başarısı. Boupendza da bunun farkında...

Boupendza için birkaç teklif aldık. Bunlar yurt dışından gelen teklifler. Yurt içinden teklif yok. Ne resmî ne de menajerler tarafından kendisine yurt içinden teklif var. Yurt dışından teklifler var. Biz mutlak biçimde satmayız demiyoruz. İyi bir fiyat gelirse neden değerlendirmeyelim. Sadece Boupendza ile ilgili değil; başka oyuncularımıza iyi teklifler gelirse değerlendiririz" dedi. (Ajansspor)