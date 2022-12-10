Haberler Halter Milli halterci Yusuf Fehmi Genç dünya şampiyonu oldu

Milli halterci Yusuf Fehmi Genç dünya şampiyonu oldu

Son dakika spor haberleri... Yusuf Fehmi Genç, Kolombiya'da devam eden Büyükler Dünya Halter Şampiyonası 67 kiloda podyuma çıktı. Milli sporcu, 182 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Halter Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 14:46
Milli halterci Yusuf Fehmi Genç dünya şampiyonu oldu

Kolombiya'da devam eden Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda 67 kiloda mücadele eden Yusuf Fehmi Genç, Türkiye'ye 7 yıl sonra altın madalya kazandırdı. Başkent Bogota'da düzenlenen şampiyonanın 4. gününde podyuma çıkan milli halterci Genç, silkmede 182 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Genç'in bu başarısıyla Türkiye, dünya şampiyonasında erkeklerde 7 yıl sonra ilk kez altın madalya kazandı. Genç koparmada 140, silkmede 182, toplamda 322 kiloyla yarışmayı tamamladı.

Müsabaka sonrasında Genç'e madalyasını, Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun verdi. 73 kiloda mücadele eden Muhammed Furkan Özbek ise koparmada 145, silkmede 186, toplamda 331 kilo kaldırdı.

"ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Madalya töreninin ardından açıklamada bulunan Genç, Türkiye'ye 7 yıl aranın ardından altın madalya kazandırdığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Genç, Bogota'ya madalya hedefiyle geldiğini belirterek "Bizim dünya şampiyonası kampımız 3 ay sürdü. 2022'de gençler Avrupa ve dünya şampiyonu oldum. Büyükler dünya şampiyonasında yılın son madalyasını haneme yazdırdım. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na bu sayede zihinsel anlamda adapte olduğunu belirten ay-yıldızlı halterci, 2023'te büyükler Avrupa ve dünya şampiyonalarında yeni başarılar elde edeceğini söyledi.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda silkmede altın madalya kazanan milli sporcu Yusuf Fehmi Genç'i yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Kolombiya'da gerçekleştirilen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda ülkemizi erkekler 67 kiloda temsil eden genç sporcu kardeşim Yusuf Fehmi Genç, silkmede 182 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu. Bu başarıyla aynı zamanda dünya gençler rekorunu da egale eden milli sporcumuzu kutluyor, organizasyonda mücadele edecek diğer sporcularımıza başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.


DİĞER
Eşi cezaevinde yatan şarkıcı Elif Karlı'dan sitem dolu paylaşım! "Aynı sofradan yemek yedik, karnı doyan düşman olmuş meğer!"…
Boşanacağı iddia edilen Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan'dan açıklama gibi paylaşım! Babası 'haysiyetin, utanman yok mu?' demişti
Beşiktaş'tan 3 futbolcuyla ilgili açıklama!
Kocadağ'dan transfer sözleri! "Hocanın talebi..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2024 Avrupa Halter Şampiyonası Türkiye'de yapılacak!
Naim Süleymanoğlu vefatının 5. yıl dönümünde anıldı
Kayseri TOKİ çekiliş sonuçları, kazananlar isim listesi sorgula
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (10 Aralık)
Asgari ücrette son durum: Toplantıdan karar çıktı mı?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Burak Yılmaz'dan Galatasaray kampına ziyaret! Burak Yılmaz'dan Galatasaray kampına ziyaret! 15:35
Kocadağ'dan transfer sözleri! "Hocanın talebi..." Kocadağ'dan transfer sözleri! "Hocanın talebi..." 14:52
Yusuf Fehmi Genç halterde dünya şampiyonu! Yusuf Fehmi Genç halterde dünya şampiyonu! 14:46
Ayağı kırılan Neuer sezonu kapattı! Ayağı kırılan Neuer sezonu kapattı! 14:32
Üzerine kale direği devrilen Yiğit'ten acı haber! Üzerine kale direği devrilen Yiğit'ten acı haber! 14:25
Güneş istedi Kartal oluyor! Yeni transfer Başakşehir'den Güneş istedi Kartal oluyor! Yeni transfer Başakşehir'den 13:47
Daha Eski
Cenk Tosun açıkladı! "Türkiye'den teklif aldım" Cenk Tosun açıkladı! "Türkiye'den teklif aldım" 13:30
Emlak Konut - Galatasaray maçı saat kaçta? Emlak Konut - Galatasaray maçı saat kaçta? 12:49
F.Bahçe'den flaş Samet Akaydin açıklaması! F.Bahçe'den flaş Samet Akaydin açıklaması! 12:45
FB - BJK basketbol maçı saat kaçta? FB - BJK basketbol maçı saat kaçta? 12:34
Transferde mutlu son! Halil Akbunar Galatasaray'a Transferde mutlu son! Halil Akbunar Galatasaray'a 11:59
Stjepan Tomas'tan şampiyonluk tahmini! Süper Lig'de... Stjepan Tomas'tan şampiyonluk tahmini! Süper Lig'de... 11:39