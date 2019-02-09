Halter Gençler B Türkiye Şampiyonası başladı

17 Ağustos Spor Salonu'nda 45 ilden 214 erkek, 121 kız sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Müsabakalarda 55 kiloda 74 kilo koparıp, 104 kiloda silkme yapan Numan Berat Koçan, (16) 28 puanla erkeklerde Türkiye Şampiyonu olurken; Berat Can Baloğu (16) 2'inci, Ahmet Saknuk 3'üncü, İsmail Çil ise 4'üncü oldu.



Yapılan müsabakalar sonrasında konuşan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Bugün 45 ilden yaklaşık 335 öğrencimizi, sporcumuzu Kırıkkale'de misafir etmenin onurunu gururunu yaşıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Spor hem dostluğun hem barışın hem başarının anahtarıdır. Hem sağlığın anahtarıdır. Bugün sizler gibi arkadaşlarınıza örnek olma adına tüm okullarınızda toplumun her kesiminde sporu yaygınlaştırma adına yapmış olduğunuz bu faaliyet çok önemli, çok değerli, çok kıymetli o açıdan bu faaliyette emeği geçen tüm arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyorum" dedi.



Ödül töreni öncesinde 45 ilden katılan öğrenci Osmanlı marşları eşliğinde salona giriş yaptı. Daha sonra saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Törende; Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, dereceye giren sporcuların madalyalarını ve başarı belgelerini vererek hatıra fotoğrafı çekindi.



"HEDEFİM OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLMAK"



Erkeklerde Türkiye Şampiyonu olan Numan Berat Koçan, "Çankırı'dan katıldım. Zor antrenmanlar yaparak çok çalışarak buralara kadar geldik. 55 kiloda 74 kilo koparıp, 104 kilo silkme yaparak şampiyon oldum. Hedefim ise olimpiyat şampiyonu olmak. Ülkemizi yurt dışında İstiklal Marşı'nı okutup, bayrağımızı göklerde dalgalandırmak hedefim."



Türkiye şampiyonası yarın yapılacak müsabakalar ile sona erecek.