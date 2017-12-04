Bedensel engelli haltercilerden 5 madalya
Dünya Genç Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda 3 altın ve 2 bronz madalya kazanan Türkiye, madalya sıralamasında birinci oldu.
Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi, 5 sporcu temsil etti. Besra Duman kadınlar 50 kilo, Gamze Sayar kadınlar 67 kilo, Faruk Öztürk de erkekler 107 kiloda dünya gençler şampiyonluğunu elde etti. Erkekler 49 kiloda yarışan Soner Coşkun ve erkekler 72 kiloda mücadele eden Üzeyir Karakoç ise bronz madalya aldı. Toplamda 3 altın ve 2 bronz madalya kazanan Türkiye, madalya sıralamasında zirvede yer aldı.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:10
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Florya karıştı
Toplam 19
Yorum
feghouli iyi belhanda'yı da dünya kupası nda okuturuz.
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Gözyaşları içine aktı
Toplam 15
Yorum
MERT Dursun, Terimi getirmediğin her dakika beddualar yağıyor sana bilesin. Getir kardeşim, Şampiyon olamasak da en azından itibarımız olur.
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Tudor'un kader tarihi 24 Aralık
Toplam 14
Yorum
cetin İyice gerilere düşelim Fatih Terim'e öyle verelim diyorsunuz yani... Verecekseniz şimdi verin bari be...
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