 Bedensel engelli haltercilerden 5 madalya – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Bedensel engelli haltercilerden 5 madalya

    Bedensel engelli haltercilerden 5 madalya

    Dünya Genç Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda 3 altın ve 2 bronz madalya kazanan Türkiye, madalya sıralamasında birinci oldu.

    Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi, 5 sporcu temsil etti. Besra Duman kadınlar 50 kilo, Gamze Sayar kadınlar 67 kilo, Faruk Öztürk de erkekler 107 kiloda dünya gençler şampiyonluğunu elde etti. Erkekler 49 kiloda yarışan Soner Coşkun ve erkekler 72 kiloda mücadele eden Üzeyir Karakoç ise bronz madalya aldı. Toplamda 3 altın ve 2 bronz madalya kazanan Türkiye, madalya sıralamasında zirvede yer aldı.

    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:10
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