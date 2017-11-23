Bak: Türklerin gördüğü zulmün sembolüydü
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptığı açıklamada, Naim Süleymanoğlu için "Bulgaristan'daki Türklerin gördüğü zulmün sembolüydü" ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Bak, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden efsane haltercimiz Naim Süleymanoğlu için de açıklamalarda bulundu. Naim Süleymanoğlu için "Bulgaristan'daki zulmün sembolüydü" ifadelerini kullanan Bak şunları söyledi:
BALKANLAR'DAKİ TÜRKLERİN GÖRDÜĞÜ ZÜLMÜN YANSIMASIYDI
"Özellikle Balkanlar'daki Türklerin gördüğü zülmün yansımasıydı. Müthiş bir sporcuydu. Ben kendisini en son görenlerden ve sohbet edenlerden biriyim.
RAKİPLERİNİN GELMESİ ÇOK GÜZEL BİR TABLOYDU
Naim Süleymanoğlu'nun sporculuğu sırasındaki en büyük rakiplerinin gelmesi çok güzel bir tabloydu. Halter Federasyonu'yla bağlantı kurarark rakiplerini getirttik. Rakibi olan 3 sporcu oradaydı.
ÇOK ERKEN KAYBETTİK
Naim Süleymanoğlu bir efsaneydi ve çok erken kaybettik, çok büyük bir kayıp. Milletimizin başı sağolsun. Bir milli kahramandı. Bana göre Bulgaristan'daki zulmün sembolüydü benim için. Mekanı cennet olsun. Çok üzgünüz, dünya çapında bir markayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:06
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hade len tıriikkkk renkli dünyamın renksiz insanı sen ya tiner fazla kaçırdın yada cehalet beynini yemiş,hele sen 7,8 yeme huyundan vazgeçte sonra konuş.TİNERR
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