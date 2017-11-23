Bak: Türklerin gördüğü zulmün sembolüydü

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Bak, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden efsane haltercimiz Naim Süleymanoğlu için de açıklamalarda bulundu. Naim Süleymanoğlu için "Bulgaristan'daki zulmün sembolüydü" ifadelerini kullanan Bak şunları söyledi:

BALKANLAR'DAKİ TÜRKLERİN GÖRDÜĞÜ ZÜLMÜN YANSIMASIYDI

"Özellikle Balkanlar'daki Türklerin gördüğü zülmün yansımasıydı. Müthiş bir sporcuydu. Ben kendisini en son görenlerden ve sohbet edenlerden biriyim.

RAKİPLERİNİN GELMESİ ÇOK GÜZEL BİR TABLOYDU

Naim Süleymanoğlu'nun sporculuğu sırasındaki en büyük rakiplerinin gelmesi çok güzel bir tabloydu. Halter Federasyonu'yla bağlantı kurarark rakiplerini getirttik. Rakibi olan 3 sporcu oradaydı.

ÇOK ERKEN KAYBETTİK

Naim Süleymanoğlu bir efsaneydi ve çok erken kaybettik, çok büyük bir kayıp. Milletimizin başı sağolsun. Bir milli kahramandı. Bana göre Bulgaristan'daki zulmün sembolüydü benim için. Mekanı cennet olsun. Çok üzgünüz, dünya çapında bir markayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.