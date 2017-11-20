Mekanın cennet olsun kahraman!
Ülkeye çok büyük zaferler yaşatan Naim Süleymanoğlu, Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı Fatih Cami’ndeki töreninin ardından Edirnekapı Mezarlığı’na defnedildi
3 Olimpiyat, 7 Dünya, 6 Avrupa Şampiyonluğu bulunan, 49 kez de Dünya Rekoru kıran dünya spor tarihinin en iyisi, son yolculuğuna uğurlandı. Milli sporcunun cenazesine; Başbakan Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak. Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya ile birlikte birçok önemli isim katıldı. Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelişinde büyük rol oynayan dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal da cenaze töreninde yer aldı.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:15
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"Hakem tehdit eder gibiydi"
Toplam 4
Yorum
gs4ever maclari izlemeyenler özetlerden de biseyler goremiyorlar.Bjknın rakibi cok komik 10 kisi kaliyor keza buda oyle.gsye ts macnda beroya kkart?
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Dirar: G.Saray bizi motive etti
Toplam 2
Yorum
tolga haftaya olay eşitlenir yine sivas zaten fb ye çalışır her daim merak etme suni galibiyet
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Çalımbay: "Üstüne koya koya gidiyoruz"
Toplam 8
Yorum
OZ hocam ne olur Abdulkadir'ide oynat.,O cocuk Sosa'nin bu haline 10 basar,.Yazik gunahtir emege haksizliktir
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