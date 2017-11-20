 Mekanın cennet olsun kahraman! – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Mekanın cennet olsun kahraman!

    Mekanın cennet olsun kahraman!

    Ülkeye çok büyük zaferler yaşatan , Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı Fatih Cami’ndeki töreninin ardından Edirnekapı Mezarlığı’na defnedildi

    TÜRK sporunun acı günü... Karaciğer yetmezliği nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden dünyanın gelmiş geçmiş en iyi haltercisi , dün toprağa verildi. Binlerce insanın katıldığı Fatih Camii'ndeki cenaze töreninin ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedilen Cep Herkülü için gözyaşları sel oldu.

    3 Olimpiyat, 7 Dünya, 6 Avrupa Şampiyonluğu bulunan, 49 kez de Dünya Rekoru kıran dünya spor tarihinin en iyisi, son yolculuğuna uğurlandı. Milli sporcunun cenazesine; Başbakan Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak. Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya ile birlikte birçok önemli isim katıldı. Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelişinde büyük rol oynayan dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal da cenaze töreninde yer aldı.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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