Bir efsaneyi kaybettik

Cenaze töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “Hiçbir sporcunun yapamayacaklarını yaptı. Milletimizin göğsünü hep kabartmıştır” dedi

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Naim Süleymanoğlu'nun cenaze töreninde kısa bir konuşma yaptı. Cep Herkülü'nün yaptıklarını hiçbir sporcunun yapamayacağını belirten Başbakan Yıldırım, "Hala onun rekorlarını kıran çıkmadı. Efsane bir sporcuyu kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. O bir efsane, kahraman sporcumuzdur. Öyle ki, ağırlığının 3 katı fazlasını bir seferde kaldırarak erişilemeyecek bir rekoru da gerçekleştirmiştir. Defalarca ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çekmeyi başarmış ve milletimizin göğsünü kabartmıştır. Genç yaşta kaybettiğimiz, milli haltercimiz, efsane sporcu Naim Süleymanoğlu'na bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ailesine başsağlığı diliyorum, milletimizin başı sağ olsun" açıklamasında bulundu.