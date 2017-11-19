 Time Dergisi’ne kapak oldu – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Kasım 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Time Dergisi’ne kapak oldu

    Time Dergisi’ne kapak oldu
    ELDE ettiği büyük başarılarla kısa sürede dünya gündemine yerleşen Naim Süleymanoğlu, ABD'de yayınlanan Time Dergisi'ne kapak olmuştu. Süleymanoğlu, 3 Ekim 1988'de dünyaca ünlü dergiye röportaj vermişti.

    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:47
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Time Dergisi’ne kapak oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.