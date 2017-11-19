 Tarihe geçen o sözler – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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HEPSİ
    19 Kasım 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Tarihe geçen o sözler

    Tarihe geçen o sözler
    NAİM Süleymanoğlu, Türkiye'ye kaçışıyla ilgili geçmiş dönemlerde şu açıklamayı yapmıştı: Hep dedikodu oldu, 'Özal parayı verip transfer etti', 'Naim para için Türkiye'ye kaçtı' gibi... Şu bilinsin ki, ben Türkiye'ye kendi başıma iltica ettim. İsmim değiştirilmişti ve artık fırsat kolluyordum. Bulgar gizli makamları hep takipteydi. Şampiyonluk kokteyli sırasında kaçıp, Avustralya'da yaşayan Kırcaalili Bulgar Türkü bir arkadaşımla taksiyle büyükelçiliğe gittik."
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:01
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