Tarihe geçen o sözler

NAİM Süleymanoğlu, Türkiye'ye kaçışıyla ilgili geçmiş dönemlerde şu açıklamayı yapmıştı: Hep dedikodu oldu, 'Özal parayı verip transfer etti', 'Naim para için Türkiye'ye kaçtı' gibi... Şu bilinsin ki, ben Türkiye'ye kendi başıma iltica ettim. İsmim değiştirilmişti ve artık fırsat kolluyordum. Bulgar gizli makamları hep takipteydi. Şampiyonluk kokteyli sırasında kaçıp, Avustralya'da yaşayan Kırcaalili Bulgar Türkü bir arkadaşımla taksiyle büyükelçiliğe gittik."