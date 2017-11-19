Süleymanoğlu’nun başarıları

İlk dünya rekorunu kırdığında 15 yaşındaydı.1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada 'yılın haltercisi' seçildi.1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı.8 kez dünya şampiyonu oldu, 46 dünya rekoru kırdı.Kendi kilosunun üç katından fazla kaldırarak, 'efsane' oldu.1988 yılında Seul Olimpiyatları'nda 9 dünya 6 Olimpiyat rekoru kırarak büyük bir zafer kazanmıştır.Türkiye'ye olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalyasını kazandıran sporcudur.1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi.