 Onun gibisi yok – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Onun gibisi yok

    Onun gibisi yok
    Boyu 1.47'ydi. Buna rağmen kariyeri boyunca girdiği şampiyonalarda kendisinden çok daha iri, uzun kollu haltercileri geride bıraktı.
    İlk dünya rekorunu 15 yaşında kırdı.
    Silkmede kendi ağırlığının üç katından 10 kilo fazlasını kaldıran ilk ve tek halterci.
    Seul'de tüy sıklette altın madalyayı kazandığı ağırlık, üst sıkletteki sporculardan fazlaydı.
    1989'daki Dünya Şampiyonası'nı kazanıp 22 yaşında emekli oldu. Ancak 1992'de emeklilikten dönüp Barcelona'da ikinci olimpiyat altınını kazanmıştı
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:57
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