Onun gibisi yok
İlk dünya rekorunu 15 yaşında kırdı.
Silkmede kendi ağırlığının üç katından 10 kilo fazlasını kaldıran ilk ve tek halterci.
Seul'de tüy sıklette altın madalyayı kazandığı ağırlık, üst sıkletteki sporculardan fazlaydı.
1989'daki Dünya Şampiyonası'nı kazanıp 22 yaşında emekli oldu. Ancak 1992'de emeklilikten dönüp Barcelona'da ikinci olimpiyat altınını kazanmıştı
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:57
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Beşiktaş'tan Demirören'e gönderme!
Toplam 5
Yorum
misafir yıldırım demirören tam saman altından su yürüten bir adam .. Zaten sıfatı bana hiç güven vermiyor beşiktaş kulübünüde uğrattığı zarar ortad
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Galatasaray'ın yediği gole Melo tepkisi
Toplam 6
Yorum
sevimsiz bunu görünce acayip demoralize oluyorummmmmmmmmmmmm
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Galatasaray'ın yıldızı Alanya maçında yok!
Toplam 4
Yorum
ayıptır ne yıldızı be kardeşim iki stoperin arasından çıkmıyor bu gözler meloyu izledi atibayı izlyor şutu yok fernandonun ortasaha oynuyo bu adam!
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