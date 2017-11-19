 Naim Süleymanoğlu'na veda – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Naim Süleymanoğlu'na veda

    Naim Süleymanoğlu'na veda

    Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu (50), 28 Eylül’den bu yana tedavi gördüğü Memorial Ataşehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 6 Ekim’de karaciğer nakli olan Süleymanoğlu, beyindeki kanama nedeniyle de 11 Kasım’da acil ameliyata alınmıştı. Süleymanoğlu bugün öğle vakti Fatih Camisi’nde düzenlenecek cenaze namazının ardından, Edirnekapı Mezarlığı’nda defnedilecek.

    Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nun cenazesi Fatih Camii'ne getirildi.

    ASpor CANLI YAYIN

    28 Eylül'den bu yana tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu (50) için bugün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Öğle namazını müteakip düzenlenecek tören öncesi Süleymanoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu camiye getirildi.



    Tabutun üzerine altın madalya kazandığı bir müsabaka sonrası çekilmiş fotoğrafının konulduğu ve fotoğrafın üzerinde "Kalbimizdesin" yazıldığı görüldü. Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımının beklendiği törene Süleymanoğlu'nun yakınları gelmeye başladı.

    Öte yandan, caminin çevresinde herhangi bir olumsuzluğa karşı geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü..

    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:38
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