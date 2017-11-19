Naim Süleymanoğlu'na veda
Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu (50), 28 Eylül’den bu yana tedavi gördüğü Memorial Ataşehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 6 Ekim’de karaciğer nakli olan Süleymanoğlu, beyindeki kanama nedeniyle de 11 Kasım’da acil ameliyata alınmıştı. Süleymanoğlu bugün öğle vakti Fatih Camisi’nde düzenlenecek cenaze namazının ardından, Edirnekapı Mezarlığı’nda defnedilecek.
Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nun cenazesi Fatih Camii'ne getirildi.
28 Eylül'den bu yana tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu (50) için bugün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Öğle namazını müteakip düzenlenecek tören öncesi Süleymanoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu camiye getirildi.
Tabutun üzerine altın madalya kazandığı bir müsabaka sonrası çekilmiş fotoğrafının konulduğu ve fotoğrafın üzerinde "Kalbimizdesin" yazıldığı görüldü. Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımının beklendiği törene Süleymanoğlu'nun yakınları gelmeye başladı.
Öte yandan, caminin çevresinde herhangi bir olumsuzluğa karşı geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü..
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:38
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Tudor ve Avcı arasında gerilim!
Toplam 9
Yorum
db Tudor sen Aslani kediye bogduran Futbol Cahili bir adamsin. Istifa et diyecem ama istifa onurlu kisiler icindir. Oda sende yok maalesef.
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Üçlü taarruz Kanarya'dan
Toplam 1
Yorum
Recep Duymaç FB de bu transferleri yapacak yapmak için şevk yok oynamayanları hala gönderemiyorsan bu işi becerecek kişi yok inşallah ben yanılırım.
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Albayrak'ın attığı tweet geceye damga vurdu!..
Toplam 2
Yorum
KÖRFEZ Evet bu bu tepeden inme antöner gitnedikten sonra biz de uyuyamiyacagiz artik birileri bir seyler yapmasi lazim böyle gidemez saygilar.
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