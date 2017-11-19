Leonidis: Dünya için büyük kayıp
Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için Fatih Camii'nde cenaze törenine katılan ardından da Edirnekapı Mezarlığı'na giderek dostuna son görevini yapan Yunan sporcu Valerios, çok üzgün olduğunu söyledi. Valerios, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Oldukça büyük bir kayıp. Sadece benim için değil, Türk halkı için de büyük kayıp. Dünya sporu büyük bir ismi kaybetti. Sporda efsaneydi. Her zaman kalbimizde olacak" diye konuştu.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:00
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Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
Toplam 27
Yorum
aslan Türk milli takımı Dünya kupasına veda eder lucescu kovulmaz G.S 5 yer Tudor kovulmaz nebiçim anlayışbu aklınızı başınıza alın.
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Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
Toplam 27
Yorum
Gs oyuncak değil Maçı kanat oyuncusuz kurgulamak, farklı geri düşüp son dakikaya kadar değişiklik yapmamak açıklanamaz. Sayın başkan gerekeni derhal yapmalı
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Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
Toplam 27
Yorum
sadettin göçer tek çare terimdir
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