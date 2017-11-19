 Leonidis: Dünya için büyük kayıp – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Leonidis: Dünya için büyük kayıp

    Leonidis: Dünya için büyük kayıp
    Cep Herkülü lakaplı eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun cenazesine katılan Yunan rakibi Valerios Leonidis, Edirnekapı Mezarlığı'nda yaptığı açıklamada, "Dünya için büyük bir kayıp" dedi.

    Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için Fatih Camii'nde cenaze törenine katılan ardından da Edirnekapı Mezarlığı'na giderek dostuna son görevini yapan Yunan sporcu Valerios, çok üzgün olduğunu söyledi. Valerios, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Oldukça büyük bir kayıp. Sadece benim için değil, Türk halkı için de büyük kayıp. Dünya sporu büyük bir ismi kaybetti. Sporda efsaneydi. Her zaman kalbimizde olacak" diye konuştu.
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:00
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