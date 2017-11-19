Güle güle büyük şampiyon!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi haltercisi gösterilen ‘Cep Herkülü’ bu kez üzdü. Yıllarca kazandığı zaferlerle Türkiye’ye büyük sevinçler yaşatan 50 yaşındaki Süleymanoğlu, tüm ülkeyi yasa boğdu

FİLMLERE konu olacak yaşam öyküsü, Türkiye'ye yaşattığı zaferler ve tüm dünyaya duyurduğu adıyla efsane olan Naim Süleymanoğlu'ndan dün kötü haber geldi. Uzun süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede gözlerini kapatan 50 yaşındaki Naim Süleymanoğlu, yalnızca Türkiye'yi değil tüm dünyayı yasa boğdu. Kendi ağırlığının 3 katını kaldıran ve dünyanın gelmiş geçmiş en iyi haltercisi olarak gösterilen 'Cep Herkülü' lakaplı Süleymanoğlu, ay-yıldızlı formayla sayısız başarılara imza atmı, İstiklal Marşı'nı defalarca dinletmişti.



HALTERİ SEVDİREN ADAM

GÜREŞ dışında Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye ilk altın madalyasını kazandıran sporcu olan Naim Süleymanoğlu, dünyanın bu en büyük spor organizasyonda 3 kez birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. 'Türkiye'ye halteri sevdiren adam' 7 Dünya Şampiyonluğu, 6 Avrupa Şampiyonluğu elde ederken, tam 46 kez de Dünya Rekoru kırıp, tarihe geçti. 1986'da Türkiye adına müsabakalara katılan Cep Herkülü, Bulgaristan'dan kaçış süreciyle de büyük yankı uyandırmıştı.



Bakan Bak'tan başsağlığı mesajı

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Naim Süleymanoğlu'nun ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Bak'ın yazılı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Dünyaya adını altın harflerle yazdıran Naim Süleymanoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ülkemize ilkleri yaşattığı uluslararası organizasyonlarda şanlı ay-yıldızımızı göndere çektirerek İstiklal Marşımızı defalarca dünyanın dört bir yanında yankılandıran ve milletimize tarifsiz sevinçler yaşatan Naim Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum."



Hidayet Türkoğlu (Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı)

Tüm zamanların en iyi haltercisi; 3 kez Olimpiyat şampiyonu olan milli sporcumuz Naim Süleymanoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine ve tüm spor camiamıza başsağlığı diliyorum.



Hamza Yerlikaya (Cumhurbaşkanı Başdanışmanı)

Allah onu büyük başarılar elde etsin diye yaratmış. Çok farklı bir kas yapısı fiziği vardı. Naim iyi ahlaklı kendi halinde yaşayan, kibirleri olmayan bir arkadaştı. Allah ailesine çocuklarına sabırlar versin. Bunlar söylenmez ama tedavi süresince hep yanındaydık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tedavi süresi boyunca oradaydım. Yapılması gerekenlerin hepsi yapıldı ama kader... Çok üzgünüz, Allah rahmet eylesin.



Süpermen'di!

Naim Süleymanoğlu, halter sporunun görüp görebileceği en büyük sporcuydu. Başarılarını yazmak için kitap gerekir. Ama bize yaşattığı duygular ne madalyayla ne de onun için Bulgaristan'a ödenen 1 milyon dolarla anlatılabilir. Güreşten başka bir sporda başarılı olabileceğimizi hayal edemediğimiz bir zamanda kapımıza gelen Süpermen'di o. O zamanlar çocuklar, gençler saçlarının önlerindeki perçeme üflüyorlardı Naim abileri gibi. Allah nurlar içinde yatırsın...



Mini yorum: Mert Aydın