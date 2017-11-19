Film gibi bir hayat

NAİM Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Bulgaristan'da doğdu. Haltere 1977'de başladı. Türkiye'ye geldiği 1986'dan önce Bulgaristan'da sancılı bir süreçten geçti. O dönemde Bulgaristan hükemetinin Türkler'e uyguladığı ağır uygulamalardan rahatsız olan Süleymanoğlu, isminin 'Naum Shalamanov' olarak değiştirilmek istenmesiyle çileden çıktı. Bulgarca konuşmaya zorlanan Naim, Türkiye'ye gitmeyi kafasına koydu. Öyle ki, Naim'in kaçmak istediğini öğrenen Bulgarlar, onu 1986'daki Dünya Şampiyonası'na götürmedi.



7 MİLYON İSTENDİ

FİRAR vakti gelmişti... Korumaları atlatan Cep Herkülü, önce Türkler ile birlikte bir eve sığındı. Durumdan Türk Büyükelçiliği'nin de haberi vardı ve devreye son olarak o dönemin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Turgut Özal girdi. Naim'i getirmek için aracılar 7 milyon dolar isterken, Özal, talimatı verdi: "Naim derhal getirilsin." Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye adına yarışabilmesi için de Bulgaristan'a örtülü ödenekten 1 milyon 150 bin dolar ödendi.