 Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilecek – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilecek

    Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilecek
    TEDAVİ gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Naim Süleymanoğlu'na son görev bugün yapılacak. Dünya sporunun efsanesi, Fatih Cami'nde kılınacak öğle namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedilecek.
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:52
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